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Це ганьба для міжнародної судової системи: Буданов про рішення Міжнародного суду ООН за позовом України

Це ганьба для міжнародної судової системи: Буданов про рішення Міжнародного суду ООН за позовом України

Київ • УНН

 • 34871 перегляди

Керівник воєнної розвідки України розкритикував рішення Міжнародного суду ООН про те, що Росія не несе відповідальності за тероризм у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу 17 над Україною в 2014 році.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що рішення Міжнародного суду ООН за позовом України щодо збиття росією малайзійського Боїнга у 2014 році є ганебним. Про це Буданов заявив виданню Liberation, передає УНН.

Деталі

Це ганьба для міжнародної судової системи, це судове рішення є помилкою і катастрофою, невизнання очевидних фактів матиме дуже вагомі наслідки, перш за все для багатьох цивілізованих країн

– сказав Буданов.

Він наголосив, що за логікою суду росія не є спонсором тероризму, тому що не було перерахування на рахунки для закупівлі зброї, а було застосування зброї, системи російської протиповітряної оборони, що призвело до втрат.

Є ризик, що якщо країна-агресор дасть ПЗРК, а не гроші, і вони зіб’ють цивільний Боїнг, то це в принципі не буде діяти як тероризм

 - додав Буданов.

Нагадаємо

Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Суд частково задовольнив позов України, однак відкинув більшість її звинувачень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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boinhБоїнг
mizhnarodnyi-sud-oonМіжнародний суд ООН
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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