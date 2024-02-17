В ООН заявили, що не мають криміналістичних можливостей для перевірки повідомлень про використання ракет КНДР в Україні
Київ • УНН
Речник Генсека ООН заявив, що вони не мають можливості перевірити повідомлення про використання росією північнокорейських ракет в Україні, але підкреслив, що всі країни повинні дотримуватися санкцій.
ООН не має криміналістичних можливостей стосовно повідомлень про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни у війні рф в Україні, повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу 16 лютого у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про застосування щонайменше 24 балістичних ракет з Північної Кореї для обстрілів України, пише УНН.
Ми неодноразово засуджували атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Щодо повідомлень про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни, ми не маємо можливостей криміналістики. Але я вам сказав би, що важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися існуючих санкцій, і в Раді Безпеки є механізми для розгляду цих питань
Раніше
Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що рф випустила щонайменше 24 північнокорейські балістичні ракети по Україні, починаючи з 30 грудня, у результаті ударів, які вбили щонайменше 14 мирних жителів.