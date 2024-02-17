В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине

ООН не имеет криминалистических возможностей в отношении сообщений об использовании оружия из КНДР или любой другой страны в войне рф в Украине, сообщил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга 16 февраля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о применении не менее 24 баллистических ракет из Северной Кореи для обстрелов Украины, пишет УНН.

Мы неоднократно осуждали атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Что касается сообщений об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны, мы не имеем возможностей криминалистики. Но я вам сказал бы, что важно, чтобы все государства-члены придерживались существующих санкций, и в Совете Безопасности есть механизмы для рассмотрения этих вопросов - сказал Дюжаррик.

Ранее

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что рф выпустила по меньшей мере 24 северокорейские баллистические ракеты по Украине, начиная с 30 декабря.