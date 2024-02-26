Генеральний секретар ООН визнав, що Радбез потрібно реформувати
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН заявив, що нещодавні війни підірвали довіру до Ради Безпеки ООН і вона потребує серйозного реформування через свою нездатність діяти у важливих питаннях миру.
Війна в Ізраїлі та повномасштабне вторгнення рф в Україну серйозно підірвали авторитет Ради безпеки ООН, тож організація потребує реформ. Про це на відкритті Ради ООН з прав людини в Женеві заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, пише УНН.
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Під час свого виступу Гутерреш сказав, що Рада Безпеки ООН часто опиняється в глухому куті й "нездатна діяти з найважливіших питань миру та безпеки нашого часу".
На думку Гутерреша, останні війни, "можливо, фатально" підірвали авторитет Радбезу ООН.
Відсутність єдності в Раді щодо вторгнення росії в Україну та військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази після жахливих терористичних атак ХАМАС 7 жовтня (у 2023 році - ред.) серйозно — можливо, фатально — підірвало її авторитет. Рада потребує серйозної реформи її складу та методів роботи
Доповнення
За його словами, усі заяви про серйозні порушення прав людини та зловживання вимагають термінового розслідування та притягнення до відповідальності.
Нам терміново потрібне нове зобов'язання щодо всіх прав людини – громадянських, культурних, економічних, політичних та соціальних – у тому вигляді, в якому вони стосуються миру та безпеки, підкріплене серйозними зусиллями щодо їх реалізації та підзвітності. Держави несуть основну відповідальність за захист і заохочення прав людини
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Речник Генсека ООН заявив, що вони не мають можливості перевірити повідомлення про використання росією північнокорейських ракет в Україні, але підкреслив, що всі країни повинні дотримуватися санкцій.
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