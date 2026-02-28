Гана требует переговоров с РФ из-за массовой гибели своих граждан в войне против Украины

Правительство Ганы инициирует официальный диалог с Москвой, чтобы остановить вербовку ганцев для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Министр иностранных дел Самуэль Окудзето Аблаква сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на передовой погибло по меньшей мере 55 граждан страны, которых частные агенты обманом заманили в РФ. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным украинской разведки, в рядах российских войск находится более 1780 выходцев из 36 стран Африки, среди которых 272 человека – граждане Ганы. Большинство из них стали жертвами частных рекрутеров, которые обещали ежегодный заработок в размере от 30 000 до 40 000 долларов, однако вместо гражданской работы людей отправляли непосредственно в зоны активных боевых действий.

Помимо Ганы, о фактах принудительного подписания контрактов и успешной репатриации своих обманутых граждан уже заявили Кения и Южно-Африканская Республика.

Результаты визита в Украину и освобождение пленных

Во время недавнего визита в Украину Самуэль Окудзето Аблаква провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в результате которых удалось договориться об освобождении двух захваченных в плен ганцев.

Согласно данным исследовательской организации Inpact, Гана входит в тройку африканских стран с наибольшим количеством идентифицированных бойцов в российской армии, уступая лишь Египту и Камеруну. Власти Ганы подчеркивают необходимость срочного задействования международных механизмов, чтобы прекратить использование своих граждан как ресурса в войне против Украины.

