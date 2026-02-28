Гана вимагає переговорів з рф через масову загибель своїх громадян у війні проти України

Уряд Гани ініціює офіційний діалог із москвою, щоб зупинити вербування ганців для участі у бойових діях на боці російської армії. Міністр закордонних справ Самуель Окудзето Аблаква повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення на передовій загинуло щонайменше 55 громадян країни, яких приватні агенти обманом заманили до рф. Про це пише УНН.

Деталі

За даними української розвідки, у лавах російських військ перебуває понад 1780 вихідців із 36 країн Африки, серед яких 272 особи – громадяни Гани. Більшість із них стали жертвами приватних рекрутерів, які обіцяли щорічний заробіток у розмірі від 30 000 до 40 000 доларів, проте замість цивільної роботи людей відправляли безпосередньо в зони активних бойових дій.

Окрім Гани, про факти примусового підписання контрактів та успішну репатріацію своїх обманутих громадян уже заявили Кенія та Південно–Африканська Республіка.

Результати візиту до України та звільнення полонених

Під час нещодавнього візиту до України Самуель Окудзето Аблаква провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, у результаті яких вдалося домовитися про звільнення двох захоплених у полон ганців.

Згідно з даними дослідницької організації Inpact, Гана входить до трійки африканських країн із найбільшою кількістю ідентифікованих бійців у російській армії, поступаючись лише Єгипту та Камеруну. Влада Гани наголошує на необхідності термінового залучення міжнародних механізмів, щоб припинити використання своїх громадян як ресурсу у війні проти України.

