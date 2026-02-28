$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 8952 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 19536 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 25703 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 35544 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 36363 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39062 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 53538 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46192 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39726 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33794 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Гана вимагає переговорів з рф через масову загибель своїх громадян у війні проти України

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Уряд Гани ініціює діалог з москвою для припинення вербування своїх громадян на війну. З початку вторгнення загинуло щонайменше 55 ганців, обманом залучених до російської армії.

Гана вимагає переговорів з рф через масову загибель своїх громадян у війні проти України

Уряд Гани ініціює офіційний діалог із москвою, щоб зупинити вербування ганців для участі у бойових діях на боці російської армії. Міністр закордонних справ Самуель Окудзето Аблаква повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення на передовій загинуло щонайменше 55 громадян країни, яких приватні агенти обманом заманили до рф. Про це пише УНН.

Деталі

За даними української розвідки, у лавах російських військ перебуває понад 1780 вихідців із 36 країн Африки, серед яких 272 особи – громадяни Гани. Більшість із них стали жертвами приватних рекрутерів, які обіцяли щорічний заробіток у розмірі від 30 000 до 40 000 доларів, проте замість цивільної роботи людей відправляли безпосередньо в зони активних бойових дій.

Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф26.02.26, 16:32 • 11786 переглядiв

Окрім Гани, про факти примусового підписання контрактів та успішну репатріацію своїх обманутих громадян уже заявили Кенія та Південно–Африканська Республіка.

Результати візиту до України та звільнення полонених

Під час нещодавнього візиту до України Самуель Окудзето Аблаква провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, у результаті яких вдалося домовитися про звільнення двох захоплених у полон ганців.

Згідно з даними дослідницької організації Inpact, Гана входить до трійки африканських країн із найбільшою кількістю ідентифікованих бійців у російській армії, поступаючись лише Єгипту та Камеруну. Влада Гани наголошує на необхідності термінового залучення міжнародних механізмів, щоб припинити використання своїх громадян як ресурсу у війні проти України.

Зеленський вперше зустрівся з главою МЗС Гани, обговорили оборону, агросектор і освіту25.02.26, 19:27 • 4388 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Гана
Кенія
Південно-Африканська Республіка
Володимир Зеленський
Єгипет
Україна