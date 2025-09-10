Франция сохранит военную поддержку Украины, несмотря на политические изменения - министр по делам Европы

$41.250.03
48.380.22
ukenru
9 сентября, 19:32 • 15781 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 24842 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 28501 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 19128 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 46404 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 75561 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61459 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37304 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30760 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29856 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.3м/с
81%
755мм
Популярные новости
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo9 сентября, 16:20 • 11869 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 19278 просмотра
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку9 сентября, 18:24 • 9094 просмотра
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo22:51 • 5622 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36 • 11203 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 15777 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 19330 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 28498 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 47280 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 75559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Борис Писториус
Владимир Зеленский
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 36545 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 34810 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 33457 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 102755 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 59070 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

Франция сохранит военную поддержку Украины, несмотря на политические изменения - министр по делам Европы

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Франция заверила Украину в неизменности военной поддержки, несмотря на политическую нестабильность и необходимость назначения нового премьер-министра. Оборонный бюджет страны сохранен, а президент Макрон пообещал дополнительные 2 миллиарда евро помощи.

Франция сохранит военную поддержку Украины, несмотря на политические изменения - министр по делам Европы

Франция заверила, что ее военная поддержка Украины останется неизменной, несмотря на политическую нестабильность в государстве и необходимость назначить нового премьер-министра. Об этом заявил министр по делам Европы Бенджамин Хаддад информагентству Reuters, передает УНН.

Детали

По его словам, военная помощь Франции Украине будет продолжаться, несмотря на политические потрясения в стране, связанные с необходимостью назначения пятого премьер-министра менее чем за два года.

Поддержка Украины - это действительно прозрачный вопрос, который касается всех партий: от социалистов до республиканцев и центра. Это абсолютно необходимо для интересов нашей страны

- сказал он.

Министр уточнил, что оборонный бюджет страны сохранен и его увеличение было защищено в последние годы.

Он подтвердил, что Франция продолжит наращивать военную поддержку Украины и что его визит в Киев станет важным сигналом. Президент Эммануэль Макрон уже пообещал выделить дополнительно 2 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году.

Как пишет Reuters, Хаддад воздержался от комментариев относительно возможной кандидатуры нового премьер-министра после того, как Франсуа Байру не получил вотум доверия по вопросам решения бюджетного дефицита. По информации источников в правительстве, министра обороны Себастьяна Лекорню рассматривают как возможного преемника, что свидетельствует о стремлении обеспечить преемственность в государственной политике.

Напомним

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих". Лидеры разделяют решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине.

Франция и Германия предлагают ЕС нацелиться на "Лукойл" и других игроков, которые помогают России продавать нефть. Это часть 19-го пакета санкций, цель которого - уменьшить нефтяные доходы Кремля.

Новым премьером Франции стал Себастьян Лекорню09.09.25, 20:44 • 3296 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
«Коалиция желающих»
Reuters
Индия
Нарендра Моди
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия
Украина