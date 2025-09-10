Франция сохранит военную поддержку Украины, несмотря на политические изменения - министр по делам Европы

Франция заверила, что ее военная поддержка Украины останется неизменной, несмотря на политическую нестабильность в государстве и необходимость назначить нового премьер-министра. Об этом заявил министр по делам Европы Бенджамин Хаддад информагентству Reuters, передает УНН.

Детали

По его словам, военная помощь Франции Украине будет продолжаться, несмотря на политические потрясения в стране, связанные с необходимостью назначения пятого премьер-министра менее чем за два года.

Поддержка Украины - это действительно прозрачный вопрос, который касается всех партий: от социалистов до республиканцев и центра. Это абсолютно необходимо для интересов нашей страны - сказал он.

Министр уточнил, что оборонный бюджет страны сохранен и его увеличение было защищено в последние годы.

Он подтвердил, что Франция продолжит наращивать военную поддержку Украины и что его визит в Киев станет важным сигналом. Президент Эммануэль Макрон уже пообещал выделить дополнительно 2 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году.

Как пишет Reuters, Хаддад воздержался от комментариев относительно возможной кандидатуры нового премьер-министра после того, как Франсуа Байру не получил вотум доверия по вопросам решения бюджетного дефицита. По информации источников в правительстве, министра обороны Себастьяна Лекорню рассматривают как возможного преемника, что свидетельствует о стремлении обеспечить преемственность в государственной политике.

