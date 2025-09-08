$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 9114 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 14409 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 15659 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 37497 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 23853 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25300 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26189 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26778 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29831 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Франція та Німеччина пропонують ЄС запровадити санкції проти "Лукойлу" та інших нафтових гравців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Франція та Німеччина пропонують ЄС націлитися на "Лукойл" та інших гравців, які допомагають росії продавати нафту. Це частина 19-го пакету санкцій, що має на меті зменшити нафтові доходи Кремля.

Франція та Німеччина пропонують ЄС запровадити санкції проти "Лукойлу" та інших нафтових гравців - ЗМІ

Франція та Німеччина пропонують Європейському Союзу в рамках 19-го пакету санкцій, що зараз готується, націлитися на "Лукойл", російську нафтову компанію, що працює в Європі, а також на інших гравців поза ЄС, які допомагають росії продавати свою нафту, передає УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

Продаж нафти та газу є основними джерелами фінансування воєнних зусиль росії проти України, наголошують обидві країни в робочому документі. Тому, на їхню думку, важливо ще більше націлитися на гравців, компанії та треті країни, які перебувають у центрі цих продажів вуглеводнів, включаючи "Лукойл", одну з останніх приватних груп у цьому секторі в росії. Ця компанія, один з основних виробників нафти в росії, також володіє заправними станціями в ЄС, зокрема в Бельгії.

Париж і Берлін також хочуть посилити санкції проти третіх країн, які сприяють обходу чинних санкцій, наприклад, шляхом націлювання на нафтопереробні заводи, що постачаються російською нафтою, яка потім перепродається в Європейському Союзі під іншим походженням. ЄС припинив весь імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Словаччина та Угорщина, однак, були виключені з цього питання через їхню значну залежність від російської нафти.

Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters07.09.25, 19:45 • 42162 перегляди

За даними видання, у цьому документі також рекомендується подальше зосередження на фінансових механізмах, які росія використовує для обходу західних санкцій. Майже 250 невеликих банків беруть участь у фінансових операціях, спрямованих на підтримку російських військових зусиль, зазначається у цьому франко-німецькому документі, який є внеском у дискусію щодо нових європейських санкцій. Після 18-го пакету санкцій, прийнятого в середині липня, Європейський Союз готує новий набір заходів, спрямованих насамперед на зменшення нафтового багатства, яким користується кремль.

Ці пропозиції, які зараз розробляються Європейською Комісією, потім повинні будуть бути схвалені 27 державами-членами ЄС. Сполучені Штати заявили про свою готовність запровадити нові санкції проти Росії та закликали європейців діяти у свою чергу. Спеціальний посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван мав зустрітися з американськими чиновниками у Вашингтоні в понеділок, щоб обговорити це питання.

ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT08.09.25, 16:07 • 2638 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
