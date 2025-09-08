Франція та Німеччина пропонують ЄС запровадити санкції проти "Лукойлу" та інших нафтових гравців - ЗМІ

Франція та Німеччина пропонують Європейському Союзу в рамках 19-го пакету санкцій, що зараз готується, націлитися на "Лукойл", російську нафтову компанію, що працює в Європі, а також на інших гравців поза ЄС, які допомагають росії продавати свою нафту, передає УНН із посиланням на RTBF.

Деталі

Продаж нафти та газу є основними джерелами фінансування воєнних зусиль росії проти України, наголошують обидві країни в робочому документі. Тому, на їхню думку, важливо ще більше націлитися на гравців, компанії та треті країни, які перебувають у центрі цих продажів вуглеводнів, включаючи "Лукойл", одну з останніх приватних груп у цьому секторі в росії. Ця компанія, один з основних виробників нафти в росії, також володіє заправними станціями в ЄС, зокрема в Бельгії.

Париж і Берлін також хочуть посилити санкції проти третіх країн, які сприяють обходу чинних санкцій, наприклад, шляхом націлювання на нафтопереробні заводи, що постачаються російською нафтою, яка потім перепродається в Європейському Союзі під іншим походженням. ЄС припинив весь імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Словаччина та Угорщина, однак, були виключені з цього питання через їхню значну залежність від російської нафти.

Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters

За даними видання, у цьому документі також рекомендується подальше зосередження на фінансових механізмах, які росія використовує для обходу західних санкцій. Майже 250 невеликих банків беруть участь у фінансових операціях, спрямованих на підтримку російських військових зусиль, зазначається у цьому франко-німецькому документі, який є внеском у дискусію щодо нових європейських санкцій. Після 18-го пакету санкцій, прийнятого в середині липня, Європейський Союз готує новий набір заходів, спрямованих насамперед на зменшення нафтового багатства, яким користується кремль.

Ці пропозиції, які зараз розробляються Європейською Комісією, потім повинні будуть бути схвалені 27 державами-членами ЄС. Сполучені Штати заявили про свою готовність запровадити нові санкції проти Росії та закликали європейців діяти у свою чергу. Спеціальний посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван мав зустрітися з американськими чиновниками у Вашингтоні в понеділок, щоб обговорити це питання.

ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT