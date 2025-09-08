$41.220.13
17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Франция и Германия предлагают ЕС ввести санкции против "Лукойла" и других нефтяных игроков - СМИ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Франция и Германия предлагают ЕС нацелиться на "Лукойл" и других игроков, которые помогают россии продавать нефть. Это часть 19-го пакета санкций, цель которого — уменьшить нефтяные доходы кремля.

Франция и Германия предлагают ЕС ввести санкции против "Лукойла" и других нефтяных игроков - СМИ

Франция и Германия предлагают Европейскому Союзу в рамках готовящегося 19-го пакета санкций нацелиться на «Лукойл», российскую нефтяную компанию, работающую в Европе, а также на других игроков за пределами ЕС, которые помогают России продавать свою нефть, передает УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

Продажа нефти и газа являются основными источниками финансирования военных усилий России против Украины, подчеркивают обе страны в рабочем документе. Поэтому, по их мнению, важно еще больше нацелиться на игроков, компании и третьи страны, которые находятся в центре этих продаж углеводородов, включая «Лукойл», одну из последних частных групп в этом секторе в России. Эта компания, один из основных производителей нефти в России, также владеет заправочными станциями в ЕС, в частности в Бельгии.

Париж и Берлин также хотят усилить санкции против третьих стран, которые способствуют обходу действующих санкций, например, путем нацеливания на нефтеперерабатывающие заводы, поставляемые российской нефтью, которая затем перепродается в Европейском Союзе под другим происхождением. ЕС прекратил весь импорт российской нефти после вторжения в Украину. Словакия и Венгрия, однако, были исключены из этого вопроса из-за их значительной зависимости от российской нефти.

Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters07.09.25, 19:45 • 42163 просмотра

По данным издания, в этом документе также рекомендуется дальнейшее сосредоточение на финансовых механизмах, которые Россия использует для обхода западных санкций. Почти 250 небольших банков участвуют в финансовых операциях, направленных на поддержку российских военных усилий, отмечается в этом франко-германском документе, который является вкладом в дискуссию относительно новых европейских санкций. После 18-го пакета санкций, принятого в середине июля, Европейский Союз готовит новый набор мер, направленных прежде всего на уменьшение нефтяного богатства, которым пользуется Кремль.

Эти предложения, которые сейчас разрабатываются Европейской Комиссией, затем должны будут быть одобрены 27 государствами-членами ЕС. Соединенные Штаты заявили о своей готовности ввести новые санкции против России и призвали европейцев действовать в свою очередь. Специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан должен был встретиться с американскими чиновниками в Вашингтоне в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос.

ЕС рассматривает санкции против Китая из-за закупок российской нефти - FT08.09.25, 16:07 • 2638 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Вашингтон
Европейский Союз
Франция
Бельгия
Германия
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина