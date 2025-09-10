Франція збереже військову підтримку України попри політичні зміни - міністр у справах Європи

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 13358 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 21180 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 26275 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 17760 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 45296 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 74410 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61045 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37022 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30603 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29705 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.3м/с
78%
754мм
Популярнi новини
Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток9 вересня, 15:16 • 7434 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo9 вересня, 16:20 • 10985 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 17497 перегляди
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку9 вересня, 18:24 • 7364 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36 • 9004 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo19:32 • 13358 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 17513 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 26275 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 46561 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 74410 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 36072 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 34420 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 33100 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 102412 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 58754 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

Франція збереже військову підтримку України попри політичні зміни - міністр у справах Європи

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Франція запевнила Україну в незмінності військової підтримки, незважаючи на політичну нестабільність та потребу у призначенні нового прем'єр-міністра. Оборонний бюджет країни збережено, а президент Макрон пообіцяв додаткові 2 мільярди євро допомоги.

Франція збереже військову підтримку України попри політичні зміни - міністр у справах Європи

Франція запевнила, що її військова підтримка України залишатиметься незмінною, попри політичну нестабільність у державі та потребу призначити нового прем’єр-міністра. Про це заявив міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад інформагенції Reuters, передає УНН.

Деталі

За його словами, військова допомога Франції Україні триватиме, попри політичні потрясіння в країні, пов'язані з необхідністю призначення п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки.

Підтримка України - це справді транспарентне питання, яке стосується всіх партій: від соціалістів до республіканців та центру. Це абсолютно необхідно для інтересів нашої країни

- сказав він.

Міністр уточнив, що оборонний бюджет країни збережено і його збільшення було захищено в останні роки.

Він підтвердив, що Франція продовжить нарощувати військову підтримку України та що його візит до Києва стане важливим сигналом. Президент Еммануель Макрон уже пообіцяв виділити додатково 2 мільярди євро військової допомоги Україні цього року.

Як пише Reuters, Хаддад утримався від коментарів щодо можливої кандидатури нового прем'єр-міністра після того, як Франсуа Байру не отримав вотум довіри з питань вирішення бюджетного дефіциту. За інформацією джерел в уряді, міністра оборони Себастьяна Лекорню розглядають як можливого наступника, що свідчить про прагнення забезпечити спадкоємність у державній політиці.

Нагадаємо

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих". Лідери поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні.

Франція та Німеччина пропонують ЄС націлитися на "Лукойл" та інших гравців, які допомагають росії продавати нафту. Це частина 19-го пакету санкцій, що має на меті зменшити нафтові доходи Кремля.

Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню 09.09.25, 20:44 • 3186 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
"Коаліція охочих"
Reuters
Індія
Нарендра Моді
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина
Україна