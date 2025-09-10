Франція збереже військову підтримку України попри політичні зміни - міністр у справах Європи
Київ • УНН
Франція запевнила Україну в незмінності військової підтримки, незважаючи на політичну нестабільність та потребу у призначенні нового прем'єр-міністра. Оборонний бюджет країни збережено, а президент Макрон пообіцяв додаткові 2 мільярди євро допомоги.
Франція запевнила, що її військова підтримка України залишатиметься незмінною, попри політичну нестабільність у державі та потребу призначити нового прем’єр-міністра. Про це заявив міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад інформагенції Reuters, передає УНН.
Деталі
За його словами, військова допомога Франції Україні триватиме, попри політичні потрясіння в країні, пов'язані з необхідністю призначення п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки.
Підтримка України - це справді транспарентне питання, яке стосується всіх партій: від соціалістів до республіканців та центру. Це абсолютно необхідно для інтересів нашої країни
Міністр уточнив, що оборонний бюджет країни збережено і його збільшення було захищено в останні роки.
Він підтвердив, що Франція продовжить нарощувати військову підтримку України та що його візит до Києва стане важливим сигналом. Президент Еммануель Макрон уже пообіцяв виділити додатково 2 мільярди євро військової допомоги Україні цього року.
Як пише Reuters, Хаддад утримався від коментарів щодо можливої кандидатури нового прем'єр-міністра після того, як Франсуа Байру не отримав вотум довіри з питань вирішення бюджетного дефіциту. За інформацією джерел в уряді, міністра оборони Себастьяна Лекорню розглядають як можливого наступника, що свідчить про прагнення забезпечити спадкоємність у державній політиці.
Нагадаємо
6 вересня президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих". Лідери поділяють рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні.
Франція та Німеччина пропонують ЄС націлитися на "Лукойл" та інших гравців, які допомагають росії продавати нафту. Це частина 19-го пакету санкцій, що має на меті зменшити нафтові доходи Кремля.
Новим прем'єром Франції став Себастьян Лекорню 09.09.25, 20:44 • 3186 переглядiв