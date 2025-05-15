Франция призывает к немедленному прекращению огня перед переговорами в Стамбуле

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к "немедленному" и "безоговорочному" прекращению огня между Россией и Украиной во время сегодняшних мирных переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает AA, пишет УНН.

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(Лучшее - ред.), на что мы можем надеяться во время этих технических обсуждений, это действительно прекращение огня, немедленное, безоговорочное прекращение огня, которое позволило бы провести надлежащие мирные переговоры - заявил Жан-Ноэль Барро, выступая перед началом второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

Что касается сообщений о возможном отсутствии президента рф владимира путина на переговорах, министр подчеркнул, что перед Украиной "есть пустое кресло", которое "ждет" российского лидера.

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россия хочет избежать масштабных санкций в отношении нефти и финансового сектора, которые США и европейцы готовят на случай, если россия продолжит отказываться от прекращения огня - подчеркнул он.

СМИ также сообщает, что Барро предупредил, что будущие переговоры должны избегать "трех ловушек", которые привели к провалу предыдущих дискуссий: продолжение переговоров на фоне активных боевых действий, принуждение Украины к демилитаризации без гарантий безопасности и отмена санкций в самом начале переговоров.

Напомним

11 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от россии шага в виде прекращения огня и готов лично встретиться с путиным в Турции 15 мая. Он также подчеркнул, что не видит смысла вести переговоры с кем-либо другим от россии — только напрямую с ее президентом.

А уже в ночь на 15 мая кремль обнародовал состав делегации на переговорах. Там не было ни путина, ни даже ожидаемого министра иностранных дел лаврова. Вместо этого россию будут представлять чиновники значительно более низкого уровня, которую возглавит помощник путина владимир мединский.