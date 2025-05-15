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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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Франція закликає до негайного припинення вогню перед переговорами у Стамбулі

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

Жан-Ноель Барро закликав до негайного припинення вогню між Україною та РФ на переговорах у Стамбулі. Він підкреслив, що майбутні переговори мають уникати трьох пасток, які призвели до провалу попередніх дискусій.

Франція закликає до негайного припинення вогню перед переговорами у Стамбулі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до "негайного" та "беззастережного" припинення вогню між Росією та Україною під час сьогоднішніх мирних переговорів у Стамбулі. Про це повідомляє AA, пише УНН.

Деталі

(Найкраще - ред.), на що ми можемо сподіватися під час цих технічних обговорень, це справді припинення вогню, негайне, беззастережне припинення вогню, яке дало б змогу провести належні мирні переговори

- заявив Жан-Ноель Барро, виступаючи перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Антальї.

Щодо повідомлень про можливу відсутність президента рф володимира путіна на переговорах, міністр наголосив, що перед Україною "є порожнє крісло", яке "чекає" на російського лідера.

Глава МЗС Великої Британії розкритикував путіна за відправку делегації "низького рівня" на мирні переговори щодо України15.05.25, 11:59 • 1746 переглядiв

росія хоче уникнути масштабних санкцій щодо нафти і фінансового сектору, які США і європейці готують на випадок, якщо росія продовжить відмовлятися від припинення вогню

- підкреслив він.

ЗМІ також повідомляє, що Барро попередив, що майбутні переговори мають уникати "трьох пасток", які призвели до провалу попередніх дискусій: продовження перемовин на тлі активних бойових дій, примушування України до демілітаризації без гарантій безпеки і скасування санкцій на самому початку переговорів.

Нагадаємо

11 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від росії кроку у вигляді припинення вогню та готовий особисто зустрітися з путіним у Туреччині 15 травня. Він також наголосив, що не бачить сенсу вести перемовини з кимось іншим від росії — лише напряму з її президентом.

А вже в ніч на 15 травня кремль оприлюднив склад делегації на переговорах. Там не було ні путіна, ні навіть очікуваного міністра закордонних справ лаврова. Замість цього росію представлятимуть посадовці значно нижчого рівня, яку очолить помічник путіна володимир мединський.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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