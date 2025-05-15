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Глава МЗС Великої Британії розкритикував путіна за відправку делегації "низького рівня" на мирні переговори щодо України

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Девід Леммі також заявив, що готовність до цього миру демонструється присутністю президента Зеленського у Туреччині.

Глава МЗС Великої Британії розкритикував путіна за відправку делегації "низького рівня" на мирні переговори щодо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розкритикував президента рф володимира путіна за те, що той відправив на мирні переговори з Україною в Туреччині делегацію "низького рівня". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, на окремій зустрічі міністрів країн НАТО в країні пан Леммі заявив: "Ми прийшли з одним єдиним посланням - підтримати Україну і забезпечити справедливий, міцний і стійкий мир".

І готовність до цього миру демонструється також присутністю президента Зеленського тут, у Туреччині. І, звичайно, ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, відзначаючи російських осіб низького рівня, які приїжджають, щоб представляти російську сторону

- додав він.

Нагадаємо

11 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від росії кроку у вигляді припинення вогню та готовий особисто зустрітися з путіним у Туреччині 15 травня. Він також наголосив, що не бачить сенсу вести перемовини з кимось іншим від росії — лише напряму з її президентом.

А вже в ніч на 15 травня кремль оприлюднив склад делегації на переговори — і там не було ні путіна, ні навіть очікуваного міністра закордонних справ лаврова. Замість цього росію представлятимуть посадовці значно нижчого рівня, яку очолить помічник путіна володимир мединський.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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