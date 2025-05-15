Глава МЗС Великої Британії розкритикував путіна за відправку делегації "низького рівня" на мирні переговори щодо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розкритикував президента рф володимира путіна за те, що той відправив на мирні переговори з Україною в Туреччині делегацію "низького рівня". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Як повідомляє ЗМІ, на окремій зустрічі міністрів країн НАТО в країні пан Леммі заявив: "Ми прийшли з одним єдиним посланням - підтримати Україну і забезпечити справедливий, міцний і стійкий мир".

І готовність до цього миру демонструється також присутністю президента Зеленського тут, у Туреччині. І, звичайно, ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, відзначаючи російських осіб низького рівня, які приїжджають, щоб представляти російську сторону