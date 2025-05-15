Глава МЗС Великої Британії розкритикував путіна за відправку делегації "низького рівня" на мирні переговори щодо України
Київ • УНН
Девід Леммі також заявив, що готовність до цього миру демонструється присутністю президента Зеленського у Туреччині.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розкритикував президента рф володимира путіна за те, що той відправив на мирні переговори з Україною в Туреччині делегацію "низького рівня". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ, на окремій зустрічі міністрів країн НАТО в країні пан Леммі заявив: "Ми прийшли з одним єдиним посланням - підтримати Україну і забезпечити справедливий, міцний і стійкий мир".
І готовність до цього миру демонструється також присутністю президента Зеленського тут, у Туреччині. І, звичайно, ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, відзначаючи російських осіб низького рівня, які приїжджають, щоб представляти російську сторону
Нагадаємо
11 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від росії кроку у вигляді припинення вогню та готовий особисто зустрітися з путіним у Туреччині 15 травня. Він також наголосив, що не бачить сенсу вести перемовини з кимось іншим від росії — лише напряму з її президентом.
А вже в ніч на 15 травня кремль оприлюднив склад делегації на переговори — і там не було ні путіна, ні навіть очікуваного міністра закордонних справ лаврова. Замість цього росію представлятимуть посадовці значно нижчого рівня, яку очолить помічник путіна володимир мединський.