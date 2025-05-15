Глава МИД Великобритании раскритиковал путина за отправку делегации "низкого уровня" на мирные переговоры по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскритиковал президента рф владимира путина за то, что тот отправил на мирные переговоры с Украиной в Турции делегацию "низкого уровня". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Как сообщает СМИ, на отдельной встрече министров стран НАТО в стране господин Лэмми заявил: "Мы пришли с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, прочный и устойчивый мир".

И готовность к этому миру демонстрируется также присутствием президента Зеленского здесь, в Турции. И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, отмечая российских лиц низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону