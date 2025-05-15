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Глава МИД Великобритании раскритиковал путина за отправку делегации "низкого уровня" на мирные переговоры по Украине

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Дэвид Лэмми также заявил, что готовность к этому миру демонстрируется присутствием президента Зеленского в Турции.

Глава МИД Великобритании раскритиковал путина за отправку делегации "низкого уровня" на мирные переговоры по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскритиковал президента рф владимира путина за то, что тот отправил на мирные переговоры с Украиной в Турции делегацию "низкого уровня". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, на отдельной встрече министров стран НАТО в стране господин Лэмми заявил: "Мы пришли с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, прочный и устойчивый мир".

И готовность к этому миру демонстрируется также присутствием президента Зеленского здесь, в Турции. И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, отмечая российских лиц низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону

- добавил он.

Напомним

11 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от россии шага в виде прекращения огня и готов лично встретиться с путиным в Турции 15 мая. Он также подчеркнул, что не видит смысла вести переговоры с кем-либо другим от россии — только напрямую с ее президентом.

А уже в ночь на 15 мая кремль обнародовал состав делегации на переговоры — и там не было ни путина, ни даже ожидаемого министра иностранных дел лаврова. Вместо этого россию будут представлять должностные лица значительно более низкого уровня, которую возглавит помощник путина владимир мединский.

Алина Волянская

Алина Волянская

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