Глава МИД Великобритании раскритиковал путина за отправку делегации "низкого уровня" на мирные переговоры по Украине
Киев • УНН
Дэвид Лэмми также заявил, что готовность к этому миру демонстрируется присутствием президента Зеленского в Турции.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскритиковал президента рф владимира путина за то, что тот отправил на мирные переговоры с Украиной в Турции делегацию "низкого уровня". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, на отдельной встрече министров стран НАТО в стране господин Лэмми заявил: "Мы пришли с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, прочный и устойчивый мир".
И готовность к этому миру демонстрируется также присутствием президента Зеленского здесь, в Турции. И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, отмечая российских лиц низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону
Напомним
11 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от россии шага в виде прекращения огня и готов лично встретиться с путиным в Турции 15 мая. Он также подчеркнул, что не видит смысла вести переговоры с кем-либо другим от россии — только напрямую с ее президентом.
А уже в ночь на 15 мая кремль обнародовал состав делегации на переговоры — и там не было ни путина, ни даже ожидаемого министра иностранных дел лаврова. Вместо этого россию будут представлять должностные лица значительно более низкого уровня, которую возглавит помощник путина владимир мединский.