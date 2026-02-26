Франция не будет игнорировать открытие Паралимпиады, вопреки участию рф и беларуси
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортине 6 марта. Это решение принято, несмотря на допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами.
Одной из главных новостей в мире спорта стало сообщение о том, что Франция не присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортине, которая состоится 6 марта в Вероне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lequipe.
Детали
Как отмечает источник, из-за значительного расстояния между Вероной и спортивными аренами участие французских спортсменов в церемонии будут обеспечивать волонтеры. Также приводится официальная позиция CPSF по этому вопросу.
Мы определили четкую позицию: ни один представитель комитета и ни один спортсмен не будет бойкотировать открытие
Ранее Международный паралимпийский комитет разрешил шести спортсменам из России и четырем из Беларуси участвовать в соревнованиях под национальными флагами. Это фактически отменило запрет, действовавший с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и поддержку Минска.
Даже если мы не разделяем решение IPC, мы решили его уважать, ведь оно принято демократически
В ответ на возвращение российских и белорусских спортсменов ряд стран решили отказаться от участия в церемонии открытия. Первой это сделала Украина, после нее - Чехия, Финляндия, Польша, Эстония и Латвия. Представители IPC отметили, что понимают реакцию некоторых государств, но подчеркнули, что решение было принято в рамках демократического процесса.
Напомним
