Франция не будет игнорировать открытие Паралимпиады, вопреки участию рф и беларуси

14:09 • 3350 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 11603 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 10860 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 56681 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 34849 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47792 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 61701 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52861 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63111 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31677 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 6442 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 32478 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 31148 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 31894 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 9112 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 31146 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46918 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49653 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54435 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54603 просмотра
Франция не будет игнорировать открытие Паралимпиады, вопреки участию рф и беларуси

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортине 6 марта. Это решение принято, несмотря на допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами.

Франция не будет игнорировать открытие Паралимпиады, вопреки участию рф и беларуси
Фото: pixabay

Одной из главных новостей в мире спорта стало сообщение о том, что Франция не присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортине, которая состоится 6 марта в Вероне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lequipe.

Детали

Как отмечает источник, из-за значительного расстояния между Вероной и спортивными аренами участие французских спортсменов в церемонии будут обеспечивать волонтеры. Также приводится официальная позиция CPSF по этому вопросу.

Мы определили четкую позицию: ни один представитель комитета и ни один спортсмен не будет бойкотировать открытие

- подчеркнула президент комитета Мари-Амели Ле Фюр во время пресс-брифинга.

Ранее Международный паралимпийский комитет разрешил шести спортсменам из России и четырем из Беларуси участвовать в соревнованиях под национальными флагами. Это фактически отменило запрет, действовавший с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и поддержку Минска.

Даже если мы не разделяем решение IPC, мы решили его уважать, ведь оно принято демократически

 - добавила Ле Фюр.

В ответ на возвращение российских и белорусских спортсменов ряд стран решили отказаться от участия в церемонии открытия. Первой это сделала Украина, после нее - Чехия, Финляндия, Польша, Эстония и Латвия. Представители IPC отметили, что понимают реакцию некоторых государств, но подчеркнули, что решение было принято в рамках демократического процесса.

Напомним

Ранее мы сообщали, что финский паралимпийский комитет отказался участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Станислав Кармазин

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Латвия
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Эстония
Украина
Польша