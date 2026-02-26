$43.240.02
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Франція не ігноруватиме відкриття Паралімпіади, попри участь рф і білорусі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Франція не бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортині 6 березня. Це рішення прийнято попри допуск російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

Франція не ігноруватиме відкриття Паралімпіади, попри участь рф і білорусі
Фото: pixabay

Однією з головних новин у світі спорту стало повідомлення, що Франція не долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортині, яка відбудеться 6 березня у Вероні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Lequipe.

Деталі

Як зазначає джерело, через значну відстань між Вероною та спортивними аренами участь французьких спортсменів у церемонії забезпечуватимуть волонтери. Також наводиться офіційна позиція CPSF щодо цього питання.

Ми визначили чітку позицію: жоден представник комітету та жоден спортсмен не бойкотуватиме відкриття

- підкреслила президентка комітету Марі-Амелі Ле Фюр під час пресбрифінгу.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шести спортсменам із росії та чотирьом із Білорусі брати участь у змаганнях під національними прапорами. Це фактично скасувало заборону, яка діяла з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну та підтримку мінська.

Навіть якщо ми не поділяємо рішення IPC, ми вирішили його поважати, адже воно ухвалене демократично

 - додала Ле Фюр.

У відповідь на повернення російських та білоруських спортсменів низка країн вирішила відмовитися від участі в церемонії відкриття. Першою це зробила Україна, після неї - Чехія, Фінляндія, Польща, Естонія та Латвія. Представники IPC зазначили, що розуміють реакцію деяких держав, але підкреслили, що рішення було ухвалене у рамках демократичного процесу.

Нагадаємо

Раніше ми повідомляли, що фінський паралімпійський комітет відмовився брати участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Станіслав Кармазін

СпортСвіт
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Латвія
Фінляндія
Франція
Чехія
Естонія
Україна
Польща