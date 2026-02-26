Франція не ігноруватиме відкриття Паралімпіади, попри участь рф і білорусі
Київ • УНН
Франція не бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортині 6 березня. Це рішення прийнято попри допуск російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.
Однією з головних новин у світі спорту стало повідомлення, що Франція не долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортині, яка відбудеться 6 березня у Вероні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Lequipe.
Деталі
Як зазначає джерело, через значну відстань між Вероною та спортивними аренами участь французьких спортсменів у церемонії забезпечуватимуть волонтери. Також наводиться офіційна позиція CPSF щодо цього питання.
Ми визначили чітку позицію: жоден представник комітету та жоден спортсмен не бойкотуватиме відкриття
Раніше Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шести спортсменам із росії та чотирьом із Білорусі брати участь у змаганнях під національними прапорами. Це фактично скасувало заборону, яка діяла з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну та підтримку мінська.
Навіть якщо ми не поділяємо рішення IPC, ми вирішили його поважати, адже воно ухвалене демократично
У відповідь на повернення російських та білоруських спортсменів низка країн вирішила відмовитися від участі в церемонії відкриття. Першою це зробила Україна, після неї - Чехія, Фінляндія, Польща, Естонія та Латвія. Представники IPC зазначили, що розуміють реакцію деяких держав, але підкреслили, що рішення було ухвалене у рамках демократичного процесу.
Нагадаємо
