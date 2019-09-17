Фото с пожара в доме Гонтаревой

По данным ГУ ГСЧС в Киевской области, которые появились позже, очагов пожара в доме было несколько. Как рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, сообщение о пожаре поступило в 3:13. Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько.

В связи с произошедшим правоохранители открыли уголовное по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Позже в полиции сообщили, что охранник дома ночью услышал посторонний шум, а когда вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

Также, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3:00 неизвестный, которая сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

Также правоохранители сообщили, что с мая дом использовался как дачный, и до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников, однако на момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Со временем в полиции Киевской области сообщили, что на месте пожара в доме бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла светло-шумовую гранату, которая могла стать причиной возгорания. Также на месте работали эксперты, которые должны установить из отобранных образцов обгоревшего здания, были ли применены при поджоге легковоспламеняющиеся вещества.

В то же время полиция проверяет, не могло ли стать причиной пожара короткое замыкание сети или пользование открытым огнем.



Также в полиции сообщили, что не исключают объединения дел по фактам поджога имущества бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее невестки в одно производство. В случае объединения дел производства могут передать Национальной полиции.

Ряд представителей власти сделали заявления в связи с произошедшим. Так, в Офисе Президента заявили, что пожар в доме бывшего руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой - это грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что такие случаи являются демонстрацией откровенного давления.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что полиция приложит все усилия для поиска преступника, совершившего поджог дома Гонтаревой.

О целенаправленной атаки на экс-главу Нацбанка Валерий Гонтареву заявили и в НБУ. По мнению нынешних руководителей регулятора, такие действия злоумышленников является террором, цель которого является запугивание реформаторов, прошлых и нынешних, а также блокирование деятельности руководства НБУ.



Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой. После инцидентов НБУ попросил у правоохранителей защиты Гонтаревой, а также текущего руководства и сотрудников НБУ.

Как сообщал УНН, правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ угрозу не только для нее, но и для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине.



