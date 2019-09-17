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Гончарук: підпал будинку Гонтаревої є демонстрацією неприхованого тиску

Гончарук: підпал будинку Гонтаревої є демонстрацією неприхованого тиску

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Такі випадки, як підпал будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої, є демонстрацією неприхованого тиску. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Рішуче засуджую дії зловмисників, котрі вночі підпалили будинок колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої. Подібні випадки є демонстрацією неприхованого тиску. Більше того, розцінюю це і як спричинення умисної шкоди іміджу нашої країни", - зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

"Очікую від правоохоронців відповідального та швидкого розслідування цієї справи. Правила й закон рівні для всіх. Без виключення", - зауважив Прем'єр.

Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька.

Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.

Міністр Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої.

Українські Національні Новини

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