Гончарук: підпал будинку Гонтаревої є демонстрацією неприхованого тиску
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Такі випадки, як підпал будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої, є демонстрацією неприхованого тиску. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Рішуче засуджую дії зловмисників, котрі вночі підпалили будинок колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої. Подібні випадки є демонстрацією неприхованого тиску. Більше того, розцінюю це і як спричинення умисної шкоди іміджу нашої країни", - зазначив очільник уряду.
Він нагадав, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
"Очікую від правоохоронців відповідального та швидкого розслідування цієї справи. Правила й закон рівні для всіх. Без виключення", - зауважив Прем'єр.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька.
Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.
Міністр Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої.