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Гончарук: поджог дома Гонтаревой является демонстрацией откровенного давления

Гончарук: поджог дома Гонтаревой является демонстрацией откровенного давления

Киев  •  УНН

 • 13715 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Такие случаи, как поджог дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, являются демонстрацией откровенного давления. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли дом бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - отметил глава правительства.

Он напомнил, что на данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"Ожидаю от правоохранителей ответственного и быстрого расследования этого дела. Правила и закон равны для всех. Без исключения", - отметил Премьер.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.

Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.

Министр Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой.

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