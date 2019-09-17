Гончарук: поджог дома Гонтаревой является демонстрацией откровенного давления
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Такие случаи, как поджог дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, являются демонстрацией откровенного давления. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли дом бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что на данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
"Ожидаю от правоохранителей ответственного и быстрого расследования этого дела. Правила и закон равны для всех. Без исключения", - отметил Премьер.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.
Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.
Министр Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой.