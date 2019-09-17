НБУ назвав переслідування Гонтаревої терором
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Цілеспрямовані атаки на ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву — це терор. Про йдеться у заяві Правління Національного банку України, повідомляє УНН.
“Ми, Правління Національного банку України, публічно заявляємо про неприпустимість цілеспрямованих, системних атак на ексголову центробанку Валерію Гонтареву та в її особі — на усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України. Це вже не низка інцидентів, це — терор. Його мета — залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати.
Ми не будемо мовчати. Адже це — пряма і неприхована загроза демократії та реформам, від яких залежить майбутнє України та добробут громадян. І не лише реформам. Це загроза кожному громадянину, його конституційним правам і свободам, гарантом захисту яких повинна бути держава”, — йдеться у заяві.
Члени Правління вважають, що це повна руйнація моральних цінностей демократичного суспільства на користь терору.
“Ми вимагаємо дій. Правоохоронні органи повинні невідкладно забезпечити проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників та акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про які Національний банк раніше передав до правоохоронних органів. Ми наполягаємо, що конституційні права усіх громадян України на захист життя і здоров’я мають бути забезпечені не словами, а діями”, — говориться в заяві.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька. Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.
Раніше повідомлялося, що у Лондоні Гонтареву збив автомобіль, а пізніше у Києві невідомі спалили автомобіль її невістки.