НБУ назвал преследование Гонтаревой террором
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Целенаправленные атаки на бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву - это террор. Об этом говорится в заявлении Правления Национального банка Украины, сообщает УНН.
"Мы, Правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на бывшую главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать.
Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан. И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - говорится в заявлении.
Члены Правления считают, что это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора.
"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы. Мы настаиваем, что конституционных правах всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль, а позже в Киеве неизвестные сожгли автомобиль ее невестки.