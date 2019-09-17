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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111030 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102881 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109970 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119521 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148211 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148616 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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НБУ назвал преследование Гонтаревой террором

НБУ назвал преследование Гонтаревой террором

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Целенаправленные атаки на бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву - это террор. Об этом говорится в заявлении Правления Национального банка Украины, сообщает УНН.

"Мы, Правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на бывшую главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать.

Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан. И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - говорится в заявлении.

Члены Правления считают, что это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора.

"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы. Мы настаиваем, что конституционных правах всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль, а позже в Киеве неизвестные сожгли автомобиль ее невестки.

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