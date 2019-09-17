Пожежа у будинку Гонтаревої: поліція знайшла світло-шумову шашку на місці події
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На місці пожежі в домі колишнього керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої поліція знайшла світло-шумову гранату. Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович журналістам, передає кореспондент УНН.
“Слідчі відібрали зразки, криміналістична лабораторія проведе аналіз цих зразків, і ми будемо говорити про те, чи є там легкозаймисті речовини в цих згорілих конструкціях. Ми знайшли одну світло-шумову шашку, від якої могло загорітися, — теж перевіримо і скажемо, що це і в який спосіб відбувалось”, — зазначив Жукович.
За його словами, поліція відкрила справу за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна” (ч. 2 ст. 194) і, в той же час, перевіряє, чи не могло стати причиною пожежі коротке замкнення мережі або користування відкритим вогнем.
При цьому він додав, що на місці події вже попрацювала криміналістична лабораторія і слідчі, наразі поліція опитує місцевих жителів і ймовірних свідків. За даними камер спостереження, слідчі встановили вже, що перед пожежею на територію будинку через паркан проникла принаймні одна особа.
Нагадаємо, правоохоронцями відкрито кримінальне провадження через пожежу в будинку, який належить родині екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.