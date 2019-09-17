Пожар в доме Гонтаревой: полиция нашла светло-шумовую шашку на месте происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На месте пожара в доме бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла светло-шумовую гранату. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович журналистам, передает корреспондент УНН.
"Следователи отобрали образцы, криминалистическая лаборатория проведет анализ этих образцов, и мы будем говорить о том, есть ли там легковоспламеняющиеся вещества в этих сгоревших конструкциях. Мы нашли одну светло-шумовую шашку, от которой могло загореться, - тоже проверим и скажем, что это и каким образом происходило", - отметил Жукович.
По его словам, полиция открыла дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ч. 2 ст. 194) и, в то же время, проверяет, не могло ли стать причиной пожара короткое замыкание сети или пользование открытым огнем.
При этом он добавил, что на месте происшествия уже поработала криминалистическая лаборатория и следователи, пока полиция опрашивает местных жителей и вероятных свидетелей. По данным камер наблюдения, следователи установили уже, что перед пожаром на территорию дома через забор проник минимум один человек.
Напомним, правоохранителями открыто уголовное производство из-за пожара в доме, который принадлежит семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.