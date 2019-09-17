У поліції не виключають об'єднання всіх справ щодо Гонтаревої в одне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У поліції не виключають об'єднання справ щодо фактів підпалу майна колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої та її невістки в одне провадження. Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович журналістам, передає кореспондент УНН.
“Даний випадок — саме пожежу — ми розслідуємо, і слідчі поліції в Київський області будуть продовжувати контролювати його саме в Київській області. Щодо інших фактів пошкодження майна (Валерії Гонтаревої — ред.) слідчі прокуратури визначаться із підслідністю і, можливо, об’єднають ці кримінальні провадження в якесь одне ціле”, — зазначив Жукович.
За його словами, у разі об’єднання справ провадження можуть передати Національній поліції.
При цьому він додав, що поліція відкрила справу за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна” (ч. 2 ст. 194) і, в той же час, перевіряє, чи не могло стати причиною пожежі коротке замкнення мережі або користування відкритим вогнем. Втім, за даними камер спостереження, слідчі встановили, що перед пожежею на територію будинку через паркан проникла принаймні одна особа.
Нагадаємо, правоохоронцями відкрито кримінальне провадження через пожежу в будинку, який належить родині ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої.