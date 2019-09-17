В полиции не исключают объединения всех дел по Гонтаревой в одно производство

“Данный случай — именно пожар — мы расследуем, и следователи полиции в Киевской области будут продолжать контролировать его именно в Киевской области. Относительно других фактов повреждения имущества (Валерии Гонтаревой — ред.) следователи прокуратуры определятся с подследственностью и, возможно, объединят эти уголовные производства в какое-то одно целое”, — отметил Жукович.

По его словам, в случае объединения дел производства могут передать Национальной полиции.

При этом он добавил, что полиция открыла дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение имущества” (ч. 2 ст. 194) и, в то же время, проверяет, не могло ли стать причиной пожара короткое замыкание сети или пользование открытым огнем. Впрочем, по данным камер наблюдения, следователи установили, что перед пожаром на территорию дома через забор проник по крайней мере один человек.

Напомним, правоохранителями открыто уголовное производство из-за пожара в доме, который принадлежит семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерий Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой.