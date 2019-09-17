Фото з пожежі у будинку Гонтаревої

За даними ГУ ДСНС у Київській області, які з'явились пізніше, осередків пожежі в будинку було декілька. Як розповіла керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, повідомлення про пожежу надійшло о 3:13. Будинок вигорів практично повністю, тому що осередків пожежі було декілька.

У зв’язку із подією правоохоронці відкрили кримінальне за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Пізніше в поліції повідомили, що охоронець будинку вночі почув сторонній шум, а коли вийшов на подвір’я, побачив загоряння покрівлі будинку.

Також, під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 3:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Також правоохоронці повідомили, що з травня будинок використовувався як дачний, і до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників, однак на момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець.

З часом у поліції Київської області повідомили, що на місці пожежі в домі колишнього керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої поліція знайшла світло-шумову гранату, яка могла стати причиною загорання. Також на місті працювали експерти, які мають встановити з відібраних зразків обгорілої будівлі, чи були застосовані при підпалі легкозаймисті речовини.

У той же час поліція перевіряє, чи не могло стати причиною пожежі коротке замкнення мережі або користування відкритим вогнем.



Також у поліції повідомили, що не виключають об'єднання справ щодо фактів підпалу майна колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої та її невістки в одне провадження. У разі об’єднання справ провадження можуть передати Національній поліції.

Низка представників влади зробили заяви у зв’язку із подією. Так, в Офісі Президента заявили, що пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої – це брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів України.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що такі випадки є демонстрацією неприхованого тиску.

А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що поліція докладе всіх зусиль для пошуку злочинця, який вчинив підпал будинку Гонтаревої.

Про цілеспрямовані атаки на екс-голову Нацбанку Валерію Гонтареву заявили і в НБУ. На думку нинішніх керівників регулятора, такі дії зловмисників є терором, матою якого є залякування реформаторів, минулих і теперішніх, а також блокування діяльності керівництва НБУ.



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої. Після інцидентів НБУ попросило у правоохоронців захисту для Гонтаревої, а також поточного керівництва і співробітників НБУ.

Як повідомляв УНН, правління Національного банку вбачає в подіях навколо колишньої очільниці НБУ загрозу не лише для неї, а й для всіх, хто причетний до проведення реформ в Україні.



