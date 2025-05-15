Фото только с согласия: у Омбудсмана объяснили, как за рубежом регулируют съемку детей в учреждениях образования

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
10:49 • 8852 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 18545 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 21247 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 46154 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 123383 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 124530 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 235376 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 101513 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 70620 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 184681 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.7м/с
48%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 60373 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 130685 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 59173 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 113844 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81123 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 117811 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 184853 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 235376 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 184682 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 200142 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 22495 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81868 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 59821 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 80908 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 90449 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фото только с согласия: у Омбудсмана объяснили, как за рубежом регулируют съемку детей в учреждениях образования

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В разных странах действуют четкие правила фото- и видеосъемки несовершеннолетних в учреждениях образования. Это делается для защиты детской приватности в условиях цифровизации.

Фото только с согласия: у Омбудсмана объяснили, как за рубежом регулируют съемку детей в учреждениях образования

В мире действуют четкие правила, регулирующие фото- и видеосъемку несовершеннолетних в учебных заведениях, а также использование изображений детей. Это необходимо для защиты детской приватности в условиях цифровизации, роста киберрисков и угроз безопасности.

О том, как защищают приватность детей за рубежом, объяснили в статье на сайте Омбудсмана Украины, пишет УНН.

Детали

Правила фото-, видеосъемки несовершеннолетних в учебных заведениях и использование их результатов нормируют во многих государствах мира для того, чтобы защитить детскую приватность. Она особенно уязвима в эпоху цифровых технологий, роста случаев кибербуллинга и других проявлений насилия

- говорится в материале.

В частности, как сообщается, в государствах-членах Европейского Союза действует Общий регламент о защите данных, который применяется с 2018 года.

Польша

По информации, кроме законодательства Европейского Союза, по этому вопросу в Польше действуют нормы Гражданского кодекса, Кодекса о семье и опеке, а также нормы различных законов, как вот Закона "Об авторском праве и смежных правах", а также акты образовательного законодательства.

Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области стали лидерами по созданию патронатных семей - Минсоцполитики 14.05.25, 14:47 • 1354 просмотра

В свою очередь садики, школы и другие детские учреждения обязаны внедрять Стандарты защиты несовершеннолетних, которые базируются на типовых инструкциях от Министерства юстиции.

Среди ключевых положений:

  • изображение ребенка считается персональными данными;
    • запрещено снимать детей без разрешения директора и согласия родителей/опекунов;
      • педагоги не имеют права разглашать конфиденциальную информацию;
        • школа проводит просветительскую деятельность для детей и родителей;
          • ответственное лицо реагирует на случаи незаконного использования изображений детей.

            Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях24.04.25, 14:34 • 6976 просмотров

            Швеция

            В Швеции политики по съемке регулируются на муниципальном уровне.

            Например, в муниципалитете Чевлинге:

            • если муниципальные школы в Швеции используют фото, видео или аудиозаписи исключительно для внутренней учебной работы и не публикуют их за пределами заведения, согласие родителей не требуется;
              • в случае публикации в соцсетях или СМИ требуется письменное согласие;
                • дети до 13 лет - согласие обоих опекунов, с 13 - могут подписать самостоятельно;
                  • журналисты также должны получать согласие родителей, даже в случае неанонсированных визитов;
                    • родителям запрещено публиковать фото других детей без разрешения.

                       Франция

                      По информации, во Франции действует отдельный циркуляр, который касается защиты школьной среды и, в частности, регулирует фотографирование в школьной среде профессиональным фотографом и использование этих фото. 

                      В частности, согласно ему:

                      • разрешена только одна школьная фотосессия в год и ее должен согласовать директор и педагоги;
                        • фотографирование не должно мешать учебной деятельности;
                          • фото можно продавать только через ассоциацию, связанную со школой;
                            • публикация возможна только с согласия родителей (опекунов);
                              • запрещено размещать персональные данные (включительно с фото) без правовых оснований.

                                Как защитить свои права в случае превышения уровня шума – объяснение от Омбудсмана28.04.25, 10:36 • 7532 просмотра

                                Алина Волянская

                                Алина Волянская

                                ОбществоНаши за границейОбразование
                                Европейский Союз
                                Франция
                                Швеция
                                Польша
                                Brent
                                $63.98
                                Bitcoin
                                $101,832.10
                                S&P 500
                                $5,892.31
                                Tesla
                                $348.33
                                Газ TTF
                                $34.93
                                Золото
                                $3,181.41
                                Ethereum
                                $2,547.37