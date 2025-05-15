Фото только с согласия: у Омбудсмана объяснили, как за рубежом регулируют съемку детей в учреждениях образования
Киев • УНН
В разных странах действуют четкие правила фото- и видеосъемки несовершеннолетних в учреждениях образования. Это делается для защиты детской приватности в условиях цифровизации.
В мире действуют четкие правила, регулирующие фото- и видеосъемку несовершеннолетних в учебных заведениях, а также использование изображений детей. Это необходимо для защиты детской приватности в условиях цифровизации, роста киберрисков и угроз безопасности.
О том, как защищают приватность детей за рубежом, объяснили в статье на сайте Омбудсмана Украины, пишет УНН.
Детали
Правила фото-, видеосъемки несовершеннолетних в учебных заведениях и использование их результатов нормируют во многих государствах мира для того, чтобы защитить детскую приватность. Она особенно уязвима в эпоху цифровых технологий, роста случаев кибербуллинга и других проявлений насилия
В частности, как сообщается, в государствах-членах Европейского Союза действует Общий регламент о защите данных, который применяется с 2018 года.
Польша
По информации, кроме законодательства Европейского Союза, по этому вопросу в Польше действуют нормы Гражданского кодекса, Кодекса о семье и опеке, а также нормы различных законов, как вот Закона "Об авторском праве и смежных правах", а также акты образовательного законодательства.
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В свою очередь садики, школы и другие детские учреждения обязаны внедрять Стандарты защиты несовершеннолетних, которые базируются на типовых инструкциях от Министерства юстиции.
Среди ключевых положений:
- изображение ребенка считается персональными данными;
- запрещено снимать детей без разрешения директора и согласия родителей/опекунов;
- педагоги не имеют права разглашать конфиденциальную информацию;
- школа проводит просветительскую деятельность для детей и родителей;
- ответственное лицо реагирует на случаи незаконного использования изображений детей.
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Швеция
В Швеции политики по съемке регулируются на муниципальном уровне.
Например, в муниципалитете Чевлинге:
- если муниципальные школы в Швеции используют фото, видео или аудиозаписи исключительно для внутренней учебной работы и не публикуют их за пределами заведения, согласие родителей не требуется;
- в случае публикации в соцсетях или СМИ требуется письменное согласие;
- дети до 13 лет - согласие обоих опекунов, с 13 - могут подписать самостоятельно;
- журналисты также должны получать согласие родителей, даже в случае неанонсированных визитов;
- родителям запрещено публиковать фото других детей без разрешения.
Франция
По информации, во Франции действует отдельный циркуляр, который касается защиты школьной среды и, в частности, регулирует фотографирование в школьной среде профессиональным фотографом и использование этих фото.
В частности, согласно ему:
- разрешена только одна школьная фотосессия в год и ее должен согласовать директор и педагоги;
- фотографирование не должно мешать учебной деятельности;
- фото можно продавать только через ассоциацию, связанную со школой;
- публикация возможна только с согласия родителей (опекунов);
- запрещено размещать персональные данные (включительно с фото) без правовых оснований.
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