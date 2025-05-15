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Фото лише за згодою: в Омбудсмана пояснили як за кордоном регулюють зйомку дітей у закладах освіти

Київ • УНН

 • 810 перегляди

В різних країнах діють чіткі правила фото- та відеозйомки неповнолітніх у закладах освіти. Це робиться для захисту дитячої приватності в умовах цифровізації.

Фото лише за згодою: в Омбудсмана пояснили як за кордоном регулюють зйомку дітей у закладах освіти

У світі діють чіткі правила, які регулюють фото- та відеозйомку неповнолітніх у закладах освіти, а також використання зображень дітей. Це необхідно для захисту дитячої приватності в умовах цифровізації, зростання кіберризиків і загроз безпеці.

Про те як захищають приватність дітей закордоном пояснили у статті на сайті Омбудсмана України, пише УНН.

Деталі

Правила фото-, відеозйомки неповнолітніх у закладах освіти та використання їх результатів унормовують у багатьох державах світу задля того, щоб захистити дитячу приватність. Вона є особливо вразливою в епоху цифрових технологій, зростання випадків кібербулінгу та інших проявів насильства

- йдеться в матеріалі.

Зокрема, як повідомляється у державах-членах Європейського Союзу діє Загальний регламент про захист даних, який застосовується з 2018 року.

Польща

За інформацією, крім законодавства Європейського Союзу, щодо цього питання у Польщі діють норми Цивільного кодексу, Кодексу про сім’ю та опіку, а також норми різних законів, як от Закону "Про авторське право та суміжні права", а також акти освітнього законодавства.

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В свою чергу садочки, школи та інші дитячі установи зобов’язані впроваджувати Стандарти захисту неповнолітніх, які базуються на типових інструкціях від Міністерства юстиції.

Серед ключових положень:

  • зображення дитини вважається персональними даними;
    • заборонено знімати дітей без дозволу директора та згоди батьків/опікунів;
      • педагоги не мають права розголошувати конфіденційну інформацію;
        • школа проводить просвітницьку діяльність для дітей та батьків;
          • відповідальна особа реагує на випадки незаконного використання зображень дітей.

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            Швеція

            У Швеції політики щодо зйомки регулюються на муніципальному рівні.

            Наприклад, у муніципалітеті Чевлінге:

            • якщо муніципальні школи у Швеції використовують фото, відео чи аудіозаписи виключно для внутрішньої навчальної роботи й не публікують їх за межами закладу, згода батьків не потрібна;
              • у випадку публікації у соцмережах чи ЗМІ потрібна письмова згода;
                • діти до 13 років – згода обох опікунів, з 13 – можуть підписати самостійно;
                  • журналісти також повинні отримувати згоду батьків, навіть у разі неанонсованих візитів;
                    • батькам заборонено публікувати фото інших дітей без дозволу.

                       Франція

                      За інформацією, у Франції діє окремий циркуляр, який стосується захисту шкільного середовища і, зокрема врегульовує фотографування у шкільному середовищі професійним фотографом та використання цих фото. 

                      Зокрема, згідно з ним:

                      • дозволена лише одна шкільна фотосесія на рік і її має погодити директор і педагоги;
                        • фотографування не повинно заважати навчальній діяльності;
                          • фото можна продавати тільки через асоціацію, пов’язану зі школою;
                            • публікація можлива лише за згодою батьків (опікунів);
                              • заборонено розміщувати персональні дані (включно з фото) без правових підстав.

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                                Аліна Волянська

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