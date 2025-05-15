Фото лише за згодою: в Омбудсмана пояснили як за кордоном регулюють зйомку дітей у закладах освіти
Київ • УНН
В різних країнах діють чіткі правила фото- та відеозйомки неповнолітніх у закладах освіти. Це робиться для захисту дитячої приватності в умовах цифровізації.
У світі діють чіткі правила, які регулюють фото- та відеозйомку неповнолітніх у закладах освіти, а також використання зображень дітей. Це необхідно для захисту дитячої приватності в умовах цифровізації, зростання кіберризиків і загроз безпеці.
Про те як захищають приватність дітей закордоном пояснили у статті на сайті Омбудсмана України, пише УНН.
Деталі
Правила фото-, відеозйомки неповнолітніх у закладах освіти та використання їх результатів унормовують у багатьох державах світу задля того, щоб захистити дитячу приватність. Вона є особливо вразливою в епоху цифрових технологій, зростання випадків кібербулінгу та інших проявів насильства
Зокрема, як повідомляється у державах-членах Європейського Союзу діє Загальний регламент про захист даних, який застосовується з 2018 року.
Польща
За інформацією, крім законодавства Європейського Союзу, щодо цього питання у Польщі діють норми Цивільного кодексу, Кодексу про сім’ю та опіку, а також норми різних законів, як от Закону "Про авторське право та суміжні права", а також акти освітнього законодавства.
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В свою чергу садочки, школи та інші дитячі установи зобов’язані впроваджувати Стандарти захисту неповнолітніх, які базуються на типових інструкціях від Міністерства юстиції.
Серед ключових положень:
- зображення дитини вважається персональними даними;
- заборонено знімати дітей без дозволу директора та згоди батьків/опікунів;
- педагоги не мають права розголошувати конфіденційну інформацію;
- школа проводить просвітницьку діяльність для дітей та батьків;
- відповідальна особа реагує на випадки незаконного використання зображень дітей.
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Швеція
У Швеції політики щодо зйомки регулюються на муніципальному рівні.
Наприклад, у муніципалітеті Чевлінге:
- якщо муніципальні школи у Швеції використовують фото, відео чи аудіозаписи виключно для внутрішньої навчальної роботи й не публікують їх за межами закладу, згода батьків не потрібна;
- у випадку публікації у соцмережах чи ЗМІ потрібна письмова згода;
- діти до 13 років – згода обох опікунів, з 13 – можуть підписати самостійно;
- журналісти також повинні отримувати згоду батьків, навіть у разі неанонсованих візитів;
- батькам заборонено публікувати фото інших дітей без дозволу.
Франція
За інформацією, у Франції діє окремий циркуляр, який стосується захисту шкільного середовища і, зокрема врегульовує фотографування у шкільному середовищі професійним фотографом та використання цих фото.
Зокрема, згідно з ним:
- дозволена лише одна шкільна фотосесія на рік і її має погодити директор і педагоги;
- фотографування не повинно заважати навчальній діяльності;
- фото можна продавати тільки через асоціацію, пов’язану зі школою;
- публікація можлива лише за згодою батьків (опікунів);
- заборонено розміщувати персональні дані (включно з фото) без правових підстав.
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