Хмельниччина, Чернігівщина та Черкащина стали лідерами зі створення патронатних родин - Мінсоцполітики

В Україні станом на сьогодні 500 патронатних вихователів з помічниками опікуються майже 1000 дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім’ями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України у Telegram.

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На сьогодні послуга патронату реалізується у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше — за час реалізації проєкту.

Лідерами за кількістю новостворених патронатних родин є Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Дніпропетровська області.

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За рік кількість створених родин майже подвоїлася. На початку 2024 року в громадах працювало менше 300 патронатних сімей. У них на тимчасовому вихованні перебували 638 дітей. Як зауважили у Мінсоцполітики, залученню нових сімей сприяли зміни в умовах праці вихователів і проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату".

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У липні минулого року Мінсоцполітики збільшило оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, а також можливість вихователю мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини.

500 родин — амбітне досягнення і результат спільних зусиль багатьох людей. Водночас цієї кількості все ще недостатньо, щоб забезпечити дітям в кожній громаді безпечне сімейне виховання. Тому рухаємося далі. Закликаю тих, хто має досвід роботи з дітьми, створювати патронатні сім’ї. Дізнайтесь про таку можливість в службі у справах дітей або центрі зайнятості, щоб стати турботливими вихователями для дітей, які цього потребують — зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. До нього потрапили, зокрема, особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство, або є громадянами держави-агресора.