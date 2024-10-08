Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.
Словакия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Братислава не будет ставить никаких препятствий в процессе интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде.
Пишет УНН со ссылкой на DW.
«Я открыто говорю, что мы подходим к вопросу членства Украины в НАТО холодно, но мы поддерживаем вас на сто процентов относительно (присоединения) к ЕС. Ваше членство будет для нас важным и ценным», - сказал Фицо украинскому премьер-министру.
Ранее Фицо сказал в интервью телеканалу STVR, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, пока он занимает должность премьер-министра.
Напомним,
Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье.
Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти.
Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти.