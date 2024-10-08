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Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС

Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:41  •  4401 просмотра

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о полной поддержке вступления Украины в ЕС во время встречи с Денисом Шмыгалем. В то же время он подтвердил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, пока находится у власти.

Словакия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Братислава не будет ставить никаких препятствий в процессе интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

Пишет УНН со ссылкой на DW.

«Я открыто говорю, что мы подходим к вопросу членства Украины в НАТО холодно, но мы поддерживаем вас на сто процентов относительно (присоединения) к ЕС. Ваше членство будет для нас важным и ценным», - сказал Фицо украинскому премьер-министру.

Ранее Фицо сказал в интервью телеканалу STVR, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, пока он занимает должность премьер-министра.

Напомним,

Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье.

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти.

Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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