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Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті

Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті

Київ • УНН

 • 16471 перегляди

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо провели зустріч неподалік Ужгорода 7 жовтня. Вони обговорять співпрацю в енергетичній безпеці та інфраструктурні проєкти.

Неподалік Ужгорода розпочалася зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє "Суспільне" з місця події, пише УНН.

Деталі

"Неподалік Ужгорода 7 жовтня розпочалася зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, вони обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.

Фіцо вважає, що вирішення питання транзиту просунеться на засіданні урядів Словаччини та України05.10.24, 19:58 • 31047 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
uzhhorodУжгород

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