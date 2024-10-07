Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті
Київ • УНН
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо провели зустріч неподалік Ужгорода 7 жовтня. Вони обговорять співпрацю в енергетичній безпеці та інфраструктурні проєкти.
Неподалік Ужгорода розпочалася зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє "Суспільне" з місця події, пише УНН.
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"Неподалік Ужгорода 7 жовтня розпочалася зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, вони обговорять співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.
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