Фіцо вважає, що вирішення питання транзиту просунеться на засіданні урядів Словаччини та України
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Фіцо хоче переконати Україну зберегти транзит нафти та газу на спільному засіданні урядів. Він підкреслює вигоду для обох країн та підтримує вступ України до ЄС.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що хоче переконати українську сторону у необхідності збереження транзиту енергоносіїв (нафти та газу) через Україну на спільному засіданні урядів Словаччини та України у понеділок, 7 жовтня, пише УНН з посиланням на Aktuality.sk.
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"Ми хочемо досягти, переконавши Україну, щоб транзит йшов. І Україна, і Словацька Республіка мають розвинену енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти та газу", – додав Фіцо.
"Вважаю, що переговори (з українським урядом 7 жовтня) сприятимуть тому, щоб Україна зберегла транзит. Я не стверджую, що це буде вирішено", - сказав Фіцо. При цьому він відкинув "безглузді політичні директиви, які надходять від ЄС у цьому дусі".
"Ми переконуватимемо наших українських партнерів використовувати свою енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти на територію Західної Європи. Їм також ця інфраструктура знадобиться для себе", - наголосив він.
"Ми підтримуємо вступ України до ЄС і очікуємо, що Україна буде поводитися нормально і розумно в цьому дусі", - сказав Фіцо. "Від цього виграють Словаччина та Україна, тому що буде сплачена плата за транзит", - підкреслив він.
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