Фицо считает, что решение вопроса транзита продвинется на заседании правительств Словакии и Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что хочет убедить украинскую сторону в необходимости сохранения транзита энергоносителей (нефти и газа) через Украину на совместном заседании правительств Словакии и Украины в понедельник, 7 октября, пишет УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

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"Мы хотим достичь, убедив Украину, чтобы транзит шел. И Украина, и Словацкая Республика имеют развитую энергетическую инфраструктуру для транзита нефти и газа", - добавил Фицо.

"Считаю, что переговоры (с украинским правительством 7 октября) будут способствовать тому, чтобы Украина сохранила транзит. Я не утверждаю, что это будет решено", - сказал Фицо. При этом он отверг "бессмысленные политические директивы, которые поступают от ЕС в этом духе".

"Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать свою энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти на территорию Западной Европы. Им также эта инфраструктура понадобится для себя", - подчеркнул он.

"Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС и ожидаем, что Украина будет вести себя нормально и разумно в этом духе", - сказал Фицо. "От этого выиграют Словакия и Украина, потому что будет уплачена плата за транзит", - подчеркнул он.

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