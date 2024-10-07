Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  105816 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  178356 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  197830 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197232 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  184872 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  133692 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  114874 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125633 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124452 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124512 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье

Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:11  •  6248 просмотра

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Денис Шмыгаль и Роберт Фицо провели встречу недалеко от Ужгорода 7 октября. Они обсудят сотрудничество в энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

Недалеко от Ужгорода началась встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает «Суспільне» с места события, пишет УНН.

Детали

«Неподалеку Ужгорода 7 октября началась встреча премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Словакии Роберта Фицо», - говорится в сообщении.

Как сообщается, они обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

Фицо считает, что решение вопроса транзита продвинется на заседании правительств Словакии и Украины5 октября 2024, 16:58 • 29948 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
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uzhgorodУжгород