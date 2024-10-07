Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье
Киев • УНН
Денис Шмыгаль и Роберт Фицо провели встречу недалеко от Ужгорода 7 октября. Они обсудят сотрудничество в энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.
Недалеко от Ужгорода началась встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает «Суспільне» с места события, пишет УНН.
Детали
«Неподалеку Ужгорода 7 октября началась встреча премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Словакии Роберта Фицо», - говорится в сообщении.
Как сообщается, они обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.
Фицо считает, что решение вопроса транзита продвинется на заседании правительств Словакии и Украины5 октября 2024, 16:58 • 29948 просмотров