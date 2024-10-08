Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про повну підтримку вступу України до ЄС під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Водночас він підтвердив, що блокуватиме членство України в НАТО, поки перебуває при владі.
Словаччина повністю підтримує вступ України до Євросоюзу. Братислава не ставитиме жодних перешкод у процесі інтеграції України в ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді.
Пише УНН з посиланням на DW.
"Я відкрито кажу, що ми підходимо до питання членства України в НАТО холодно, але ми підтримуємо вас на сто відсотків щодо (приєднання) до ЄС. Ваше членство буде для нас важливим і цінним", - сказав Фіцо українському прем'єр-міністру.
Раніше Фіцо сказав в інтерв'ю телеканалу STVR, що Словаччина не дасть згоди на членство України в НАТО, поки він обіймає посаду прем'єр-міністра.
Нагадаємо
Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті.
Фіцо пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, доки буде при владі.
Шмигаль у розмові з Фіцо наголосив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит російської нафти.