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Шмигаль у розмові з Фіцо наголосив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит російської нафти

Шмигаль у розмові з Фіцо наголосив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит російської нафти

Київ • УНН

 • 12725 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит російського газу. Мета - накласти санкції на російський газ та позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів.

Україна не буде продовжувати угоду щодо транзиту російського газу через свою територію після завершення строку її дії. Про це під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив глава українського уряду Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр України підкреслив, що Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну.

Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф. Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок

- заявив Шмигаль. 

Він також запевнив, що Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.

Україна дозволила транзит російської нафти для Угорщини? Нардеп оприлюднила відповідь на запит21.09.24, 18:22 • 31086 переглядiв

Контекст

Влітку Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника "лукойл" після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.

Згодом, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 млрд євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, через посилення санкцій Україною проти "Лукойлу", через що транзит російської нафти призупинився.

Financial Times повідомляло з посиланням на джерела, що країни - члени ЄС не підтримали заклик Угорщини та Словаччини зняти санкції з російського "лукойлу", щоб відновити транзит російської нафти.

Нагадаємо

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" своєю територією. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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