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Україна дозволила транзит російської нафти для Угорщини? Нардеп оприлюднила відповідь на запит

Україна дозволила транзит російської нафти для Угорщини? Нардеп оприлюднила відповідь на запит

Київ • УНН

 • 31086 перегляди

Україна дозволила транзит російської нафти до Угорщини. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит нардепа Володимира Ар’єва

Україна, ймовріно, продовжила дозвіл на транзит територією України сирої нафти російського походження до Угорщини. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко, опублікувавши відповідь Міністерства закордонних справ на запит нардепа Володимира Ар’єва, передає УНН.

"... Ми просимо світ посилити санкції проти рф. У цей час сама українська влада, схоже, дала дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання - мільярди євро, якими рф продовжить фінансування війни і вбивств українців. Володимир Ар’єв отримав відповідь на депутатський запит, з якої витікає, що Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм", - написала Геращенко.

У відповіді, яку опублікувала Геращенко, МЗС посилається на Єврокомісію і Енергетичну Хартію та угоду про Асоціацію.

Нагадаємо

Словаччина та Угорщина заявляли, що припинили отримувати нафту від ключового постачальника "Лукойл", після посилення українських санкцій проти нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

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