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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разрешила транзит российской нефти для Венгрии? Нардеп обнародовала ответ на запрос

Украина разрешила транзит российской нефти для Венгрии? Нардеп обнародовала ответ на запрос

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 15:22  •  838 просмотра

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Украина разрешила транзит российской нефти в Венгрию. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос нардепа Владимира Арьева.

Украина, вероятно, продлила разрешение на транзит по территории Украины сырой нефти российского происхождения в Венгрию. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, опубликовав ответ Министерства иностранных дел на запрос нардепа Владимира Арьева, передает УНН.

"... Мы просим мир ужесточить санкции против рф. В это время сама украинская власть, похоже, дала разрешение на транзит российского газа в Европу. Цена вопроса - миллиарды евро, которыми рф продолжит финансирование войны и убийств украинцев. Владимир Арьев получил ответ на депутатский запрос, из которого следует, что Украина дала разрешение на транзит российской нефти для венгерской компании MOL и неизвестно что получила взамен", - написала Геращенко.

В ответе, который опубликовала Геращенко, МИД ссылается на Еврокомиссию и Энергетическую Хартию и соглашение об Ассоциации.

Напомним

Словакия и Венгрия заявляли, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика "Лукойл", после ужесточения украинских санкций против него.

Павел Башинский

Павел Башинский

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