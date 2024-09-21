Украина разрешила транзит российской нефти для Венгрии? Нардеп обнародовала ответ на запрос

Украина, вероятно, продлила разрешение на транзит по территории Украины сырой нефти российского происхождения в Венгрию. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, опубликовав ответ Министерства иностранных дел на запрос нардепа Владимира Арьева, передает УНН.

"... Мы просим мир ужесточить санкции против рф. В это время сама украинская власть, похоже, дала разрешение на транзит российского газа в Европу. Цена вопроса - миллиарды евро, которыми рф продолжит финансирование войны и убийств украинцев. Владимир Арьев получил ответ на депутатский запрос, из которого следует, что Украина дала разрешение на транзит российской нефти для венгерской компании MOL и неизвестно что получила взамен", - написала Геращенко.

В ответе, который опубликовала Геращенко, МИД ссылается на Еврокомиссию и Энергетическую Хартию и соглашение об Ассоциации.

Напомним

Словакия и Венгрия заявляли, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика "Лукойл", после ужесточения украинских санкций против него.