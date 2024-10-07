Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти

Украина не будет продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию после завершения срока его действия. Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну.

Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок - заявил Шмыгаль.

Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.

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Контекст

Летом Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика «лукойл» после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

Впоследствии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 млрд евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, из-за усиления санкций Украины против «Лукойла», из-за чего транзит российской нефти приостановился.

Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что страны - члены ЕС не поддержали призыв Венгрии и Словакии снять санкции с российского «лукойла», чтобы возобновить транзит российской нефти.

Напомним,

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что это ЕС попросил Украину остановить транзит нефти российской компании «Лукойл» по своей территории.