Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти

ukenru
Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  28103 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  64765 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  52812 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  65161 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  80614 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  115397 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187330 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204867 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202199 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187809 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

  •  37474 просмотра
Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

  •  73543 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116655 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105087 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51092 просмотра
публикации
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  64765 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51092 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105087 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116655 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  173823 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  133849 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  105760 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  103898 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  108858 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  107032 просмотра
Актуальное
Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти

Шмыгаль в разговоре с Фицо подчеркнул, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российской нефти

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:32  •  6602 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа. Цель - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов.

Украина не будет продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию после завершения срока его действия. Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну.

Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок

- заявил Шмыгаль. 

Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.

Украина разрешила транзит российской нефти для Венгрии? Нардеп обнародовала ответ на запрос21 сентября 2024, 15:22 • 30825 просмотров

Контекст

Летом Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика «лукойл» после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

Впоследствии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 млрд евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, из-за усиления санкций Украины против «Лукойла», из-за чего транзит российской нефти приостановился.

Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что страны - члены ЕС не поддержали призыв Венгрии и Словакии снять санкции с российского «лукойла», чтобы возобновить транзит российской нефти.

Напомним,

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что это ЕС попросил Украину остановить транзит нефти российской компании «Лукойл» по своей территории. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика