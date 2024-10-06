Фіцо пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, доки буде при владі
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки він при владі. Він вважає, що членство України в Альянсі може призвести до третьої світової війни.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти України в НАТО. Та нагадав, що членство мають ратифікувати всі члени. Про це повідомляє Pravda, пише УНН.
Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду вести депутатів, на яких я маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО
Фіцо також повторив своє попереднє твердження, що членство України в Альянсі може стати приводом для початку третьої світової війни.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати москву у 2025 році на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни. Він вважає, що це не має стосунку до поточної ситуації.