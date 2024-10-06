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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  145055 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  163583 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  164431 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  161354 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  123586 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  108010 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 20:56  •  4446 просмотра

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. Он считает, что членство Украины в Альянсе может привести к третьей мировой войне.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО. И напомнил, что членство должны ратифицировать все члены. Об этом сообщает Pravda, пишет УНН.

Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО

- сказал Фицо.

Фицо также повторил свое предыдущее утверждение, что членство Украины в Альянсе может стать поводом для начала третьей мировой войны.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить москву в 2025 году на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Он считает, что это не имеет отношения к текущей ситуации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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