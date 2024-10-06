Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО. И напомнил, что членство должны ратифицировать все члены. Об этом сообщает Pravda, пишет УНН.

Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО - сказал Фицо.

Фицо также повторил свое предыдущее утверждение, что членство Украины в Альянсе может стать поводом для начала третьей мировой войны.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить москву в 2025 году на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Он считает, что это не имеет отношения к текущей ситуации.