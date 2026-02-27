Фицо раскрыл тему переговоров с Зеленским - Словакия и Венгрия требуют доступ к "Дружбе"

$43.210.03
51.020.06
ukenru
14:14 • 160 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 12492 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 16409 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 27165 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 44703 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41109 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36965 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31994 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 51855 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22832 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
70%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 5762 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 21450 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 17908 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 13111 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 6674 просмотра
публикации
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 124 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 6780 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 12494 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 16412 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41111 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 18391 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 49126 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 58742 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 60966 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63135 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Таймс

Фицо раскрыл тему переговоров с Зеленским - Словакия и Венгрия требуют доступ к "Дружбе"

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Он предлагает создать совместную инспекционную группу для проверки его функционирования, поскольку Словакия и Венгрия не могут получить оплаченную нефть.

Фицо раскрыл тему переговоров с Зеленским - Словакия и Венгрия требуют доступ к "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал темой сегодняшних телефонных переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским нефтепровод "Дружба", пишет УНН.

Детали

Фицо сообщил о сегодняшних телефонных разговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а позже - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Тема – транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что касается Словакии и Венгрии", - написал Фицо в соцсетях.

Фицо снова утверждал, что "у нас есть информация, что трубопровод функционирует с технической точки зрения". "Однако украинская сторона утверждает обратное и продолжает переносить сроки поставок. Поэтому мы предлагаем создать совместную инспекционную группу – Словакия, Венгрия и Европейская комиссия – чтобы на месте проверить, что является правдой", - указал премьер Словакии.

"Хочу уточнить: нефть, приобретенная Slovnaft, уже находится на белорусско-украинской границе и является нашей. Согласно соглашениям ЕС, мы имеем освобождение от санкций. Это не "российская нефть" – это наше право получить поставку, которую мы обеспечили и оплатили. Национальные интересы Словакии и Венгрии нельзя отбрасывать. Если солидарность внутри ЕС должна быть взаимной, она должна касаться всех. Словакия имеет право на свою энергетическую безопасность, на уважение к контрактам и на справедливое отношение", - указал Фицо.

Он отметил, что после разговора с Президентом Зеленским сообщит "о его результатах и позиции Украины".

Зеленский созвонился с Фицо - пригласил в Киев "для обсуждения всех вопросов"27.02.26, 13:48 • 2322 просмотра

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба". Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Государственная граница Украины
Беларусь
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан