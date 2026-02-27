Фицо раскрыл тему переговоров с Зеленским - Словакия и Венгрия требуют доступ к "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал темой сегодняшних телефонных переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским нефтепровод "Дружба", пишет УНН.

Детали

Фицо сообщил о сегодняшних телефонных разговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а позже - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Тема – транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что касается Словакии и Венгрии", - написал Фицо в соцсетях.

Фицо снова утверждал, что "у нас есть информация, что трубопровод функционирует с технической точки зрения". "Однако украинская сторона утверждает обратное и продолжает переносить сроки поставок. Поэтому мы предлагаем создать совместную инспекционную группу – Словакия, Венгрия и Европейская комиссия – чтобы на месте проверить, что является правдой", - указал премьер Словакии.

"Хочу уточнить: нефть, приобретенная Slovnaft, уже находится на белорусско-украинской границе и является нашей. Согласно соглашениям ЕС, мы имеем освобождение от санкций. Это не "российская нефть" – это наше право получить поставку, которую мы обеспечили и оплатили. Национальные интересы Словакии и Венгрии нельзя отбрасывать. Если солидарность внутри ЕС должна быть взаимной, она должна касаться всех. Словакия имеет право на свою энергетическую безопасность, на уважение к контрактам и на справедливое отношение", - указал Фицо.

Он отметил, что после разговора с Президентом Зеленским сообщит "о его результатах и позиции Украины".

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу "Дружба". Орбан призвал Президента Зеленского предоставить доступ к нему.