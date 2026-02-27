Фіцо розкрив тему переговорів із Зеленським - Словаччина та Угорщина вимагають доступ до "Дружби"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав темою сьогоднішніх телефонних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським нафтопровід "Дружба", пише УНН.

Деталі

Фіцо повідомив про сьогоднішні телефонні розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а пізніше - з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Тема – транзит нафти трубопроводом "Дружба", що стосується Словаччини та Угорщини", - написав Фіцо у соцмережах.

Фіцо знову стверджував, що "у нас є інформація, що трубопровід функціонує з технічної точки зору". "Однак українська сторона стверджує протилежне та продовжує переносити терміни поставок. Тому ми пропонуємо створити спільну інспекційну групу – Словаччина, Угорщина та Європейська комісія – щоб на місці перевірити, що є правдою", - вказав прем'єр Словаччини.

"Хочу уточнити: нафта, придбана Slovnaft, вже знаходиться на білорусько-українському кордоні і є нашою. Згідно з угодами ЄС, ми маємо звільнення від санкцій. Це не "російська нафта" – це наше право отримати поставку, яку ми забезпечили та оплатили. Національні інтереси Словаччини та Угорщини не можна відкидати. Якщо солідарність всередині ЄС має бути взаємною, вона має стосуватися всіх. Словаччина має право на свою енергетичну безпеку, на повагу до контрактів та на справедливе ставлення", - вказав Фіцо.

Він зазначив, що після розмови з Президентом Зеленським повідомить "про її результати та позицію України".

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію щодо нафтопроводу "Дружба". Орбан закликав Президента Зеленського надати доступ до нього.