Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский

В Украине фиксируют вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Задача Украины сорвать российскую попытку расширить войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сообщил, что на Харьковщине продолжаются контрударные действия Сил обороны. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится результатов Украины - украинские военные уничтожают пехоту оккупанта и технику.

В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы.