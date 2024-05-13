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Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский
Украинские военные препятствуют попыткам россии расширить войну, проводя контратаки в Харьковской области, уничтожая российскую пехоту и технику, а также отвечая на вражескую активность, такую как диверсионные группы и обстрелы в Сумской и Черниговской областях.
Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум
Во время визита в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и обсудил вопросы расширения двусторонней торговли, пути Украины и Сербии в Европейский Союз, а также решение Сербии возобновить работу своего посольства в Украине.
Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов
В Харьковской области продолжаются украинские контратаки, которые укрепляют такие районы, как Волчанск и приграничные районы, под командованием бригадного генерала Михаила Драпатого, уничтожая российскую пехоту и технику.
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны, которые защищают город и регион в условиях нового российского наступления на севере Украины.
Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии
Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США
Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов
Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности
Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма
Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV
Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.