Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини - Зеленський

В Україні фіксують ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Завдання України зірвати російську спробу розширити війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський повідомив, що на Харківщині тривають контрударні дії Сил оборони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає результатів України – українські військові знищують піхоту окупанта і техніку.

Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини