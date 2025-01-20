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Актуальное
Facebook, X, YouTube согласились на новые правила борьбы с языком ненависти в ЕС

Facebook, X, YouTube согласились на новые правила борьбы с языком ненависти в ЕС

Киев  •  УНН

 • 7427 просмотра

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Facebook, X, YouTube и другие техкомпании присоединились к обновленному кодексу поведения ЕС по противодействию языку ненависти. Компании обязались быстрее реагировать на жалобы и внедрить автоматические инструменты выявления вредоносного контента.

Facebook, принадлежащий Meta, X Илона Маска, YouTube от Google и другие технокомпании согласились активнее бороться с проявлениями ненависти в интернете в рамках обновленного кодекса поведения, который теперь интегрируют в правила ЕС в сфере технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Европейскую комиссию, передает УНН.

Детали

"В Европе нет места незаконной ненависти, ни в офлайне, ни в онлайне. Я приветствую приверженость заинтересованных сторон усиленному Кодексу поведения в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA)", - говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам технологий Хенны Вирккунен.

Среди других компаний, которые присоединились к добровольному кодексу, созданному в мае 2016 года, - Dailymotion, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, сервисы Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok и Twitch.

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает технологические компании активнее бороться с незаконным и вредоносным контентом. Европейские чиновники отмечают, что выполнение обновленного кодекса может влиять на то, как регуляторы будут следить за соблюдением этого закона.

Согласно новым условиям, компании должны позволить специализированным некоммерческим или государственным организациям контролировать процесс рассмотрения сообщений о языке ненависти. Также они обязуются обрабатывать не менее двух третей таких сообщений от этих организаций в течение 24 часов.

Техногиганты, как ожидается, внедрят автоматические инструменты для выявления языка ненависти и будут отчитываться о роли алгоритмов и систем рекомендаций в распространении незаконного контента до его удаления.

Кроме того, ожидается, что компании будут предоставлять данные по странам, распределяя их по категориям языка ненависти - такими как раса, этническое происхождение, религия, гендерная идентичность или сексуальная ориентация.

Meta позволит пользователям обвинять ЛГБТК-людей в психических расстройствах09.01.25, 20:12 • 32943 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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