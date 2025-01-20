Facebook, X, YouTube погодилися на нові правила боротьби з мовою ненависті в ЄС

Facebook, що належить Meta, X Ілона Маска, YouTube від Google та інші технокомпанії погодилися активніше боротися з проявами ненависті в інтернеті в межах оновленого кодексу поведінки, який тепер інтегрують до правил ЄС у сфері технологій. Про це пише Reuters з посиланням на Європейську комісію, передає УНН.

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"У Європі немає місця незаконній ненависті, ні в офлайні, ні в онлайні. Я вітаю зобов’язання зацікавлених сторін до посиленого Кодексу поведінки відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA)", – ідеться у заяві комісара ЄС з питань технологій Генни Вірккунен.

Серед інших компаній, які приєдналися до добровільного кодексу, створеного в травні 2016 року, – Dailymotion, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, сервіси Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok та Twitch.

Закон про цифрові послуги (DSA) зобов’язує технологічні компанії активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом. Європейські чиновники наголошують, що виконання оновленого кодексу може впливати на те, як регулятори слідкуватимуть за дотриманням цього закону.

Згідно з новими умовами, компанії мають дозволити спеціалізованим некомерційним або державним організаціям контролювати процес розгляду повідомлень про мову ненависті. Також вони зобов’язуються обробляти щонайменше дві третини таких повідомлень від цих організацій протягом 24 годин.

Техногіганти, як очікується, впровадять автоматичні інструменти для виявлення мови ненависті та звітуватимуть про роль алгоритмів і систем рекомендацій у поширенні незаконного контенту до його видалення.

Окрім того очікується, що компанії надаватимуть дані за країнами, розподіляючи їх за категоріями мови ненависті – такими як раса, етнічне походження, релігія, гендерна ідентичність або сексуальна орієнтація.

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