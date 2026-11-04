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Фабрикация фактов и апелляция к авторитету: как пропаганда рф освещала события в Петропавловской Борщаговке

Киев • УНН

 • 954 просмотра

российская пропаганда использовала столкновение в Петропавловской Борщаговке для распространения фейков о "пыточных" в Украине. Пропагандисты распространили 1370 публикаций на эту тему.

Фабрикация фактов и апелляция к авторитету: как пропаганда рф освещала события в Петропавловской Борщаговке

российские пропагандисты использовали столкновение в Петропавловской Борщаговке в контексте доказательства якобы существования в Украине системы тайных "пыточных" и "мясных комнат". Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

В частности, Центр зафиксировал около 1370 публикаций на эту тему на FIMI-ресурсах. Так, официальная представительница мид рф мария захарова заявила, что "таких в Украине много", а пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков сказал, что данный скандал получил "мировой резонанс".

Аналогичные утверждения распространяли лидеры европейских правых движений, например глава немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Манипуляция основана на экстраполяции единичного случая, фабрикации фактов и апелляции к авторитету. Неясные обстоятельства события преподносят как подтверждение якобы масштабной системы незаконного удержания людей, добавляя сравнения с гестапо и нацистской Германией. Утверждение, что "Запад всё знает, но молчит", распространяют без доказательств. Высказывания политиков используют как якобы международное подтверждение, хотя они не являются доказательствами описанных обвинений

- говорится в сообщении Центра.

Дополнительно

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Также сообщалось, что в Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Напомним

Правоохранители рассматривают инцидент в Петропавловской Борщаговке как схему незаконного вывоза военнослужащих, а псевдомедик на самом деле хотела забрать военнослужащего в СЗЧ, который там находился. Вероятно, она получила за это деньги.

Евгений Устименко

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