Фабрикация фактов и апелляция к авторитету: как пропаганда рф освещала события в Петропавловской Борщаговке
Киев • УНН
российская пропаганда использовала столкновение в Петропавловской Борщаговке для распространения фейков о "пыточных" в Украине. Пропагандисты распространили 1370 публикаций на эту тему.
российские пропагандисты использовали столкновение в Петропавловской Борщаговке в контексте доказательства якобы существования в Украине системы тайных "пыточных" и "мясных комнат". Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.
Детали
В частности, Центр зафиксировал около 1370 публикаций на эту тему на FIMI-ресурсах. Так, официальная представительница мид рф мария захарова заявила, что "таких в Украине много", а пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков сказал, что данный скандал получил "мировой резонанс".
Аналогичные утверждения распространяли лидеры европейских правых движений, например глава немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Манипуляция основана на экстраполяции единичного случая, фабрикации фактов и апелляции к авторитету. Неясные обстоятельства события преподносят как подтверждение якобы масштабной системы незаконного удержания людей, добавляя сравнения с гестапо и нацистской Германией. Утверждение, что "Запад всё знает, но молчит", распространяют без доказательств. Высказывания политиков используют как якобы международное подтверждение, хотя они не являются доказательствами описанных обвинений
Дополнительно
ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
Также сообщалось, что в Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.
Напомним
Правоохранители рассматривают инцидент в Петропавловской Борщаговке как схему незаконного вывоза военнослужащих, а псевдомедик на самом деле хотела забрать военнослужащего в СЗЧ, который там находился. Вероятно, она получила за это деньги.