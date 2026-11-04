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Фабрикація фактів і апеляція до авторитету: як пропаганда рф висвітлювала події у Петропавлівській Борщагівці

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Роспропаганда використала сутичку в Петропавлівській Борщагівці для фейків про «катівні» в Україні. Пропагандисти розповсюдили 1370 публікацій на цю тему.

Фабрикація фактів і апеляція до авторитету: як пропаганда рф висвітлювала події у Петропавлівській Борщагівці

російські пропагандисти використали сутичку в Петропавлівській Борщагівці в контексті доказу нібито існування в Україні системи таємних "катівень" і "м’ясних кімнат". Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Центр зафіксував біля 1370 публікацій на цю тему на FIMI-ресурсах. Так, офіційна представниця мзс рф марія захарова заявила, що "таких в Україні багато", а речник володимира путіна дмитро пєсков сказав, що даний скандал набув "світового звучання".

Аналогічні твердження поширили лідери європейських правих рухів, наприклад очільниця німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель і лідер французської партії "Патріоти" Флоріан Філіппо.

Маніпуляція ґрунтується на екстраполяції одного випадку, фабрикації фактів і апеляції до авторитету. Неясні обставини події подають як підтвердження нібито масштабної системи незаконного утримання людей, додаючи порівняння з Гестапо та нацистською Німеччиною. Твердження, що "Захід усе знає, але мовчить", поширюють без доказів. Висловлювання політиків використовують як нібито міжнародне підтвердження, хоча вони не є доказами описаних звинувачень

 - йдеться в дописі Центру.

Додатково

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Також повідомлялось, що у Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Нагадаємо

Правоохоронці розглядають інцидент у Петропавлівській Борщагівці як схему незаконного вивезення військовослужбовців, а псевдомедикиня насправді хотіла забрати військового у СЗЧ, який там перебував. Імовірно вона отримала за це гроші.

Євген Устименко

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