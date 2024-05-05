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Этой ночью враг применил "шахеды" с мыса Чауда и курской области - Евлаш
Россияне запустили беспилотники "Шахид" с мыса Чауда в Крыму и Курской области, чтобы испортить празднование Пасхи в Украине, но 23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
В Воздушных силах рассказали подробности сбития вражеского Су-25
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области с помощью зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности.
Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня - CNN
Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня с освобождением заложников после длительных переговоров при посредничестве США, Катара и Египта.
В Черном море не наблюдается присутствие вражеских кораблей - Плетенчук
Кораблей противника вчера и сегодня в Черном море не наблюдалось, поскольку они находятся в местах базирования, а задачи по охране акватории выполняет авиация, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.
Макрон призвал Европу перезагрузить экономические связи с Китаем
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне встречи с китайским лидером Си Цзиньпином отметил необходимость для Европы восстановить экономические связи с КНР, стремясь к взаимности и лучшей экономической безопасности.
На юге не наблюдаются признаки создания вражеских наступательных группировок - Плетенчук
Россияне пытаются удержать плацдарм на левом берегу и одновременно пытаются вытеснить украинские подразделения с левого берега, сосредотачиваясь на комбинированных ударах, активно используя авиацию и БПЛА против населенных пунктов на правом берегу.
россия готовит ряд диверсий по всей Европе - FT
Европейские спецслужбы предупреждают о планах россии по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.
Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук
Противник активизировался на юге, осуществив вчера 19 попыток штурма, которые были остановлены украинскими силами, в результате чего более 100 оккупантов были уничтожены.
После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами
Вареные яйца можно хранить без скорлупы до 4 дней, а очищенные или фаршированные - до 48 часов в холодильнике. Их можно использовать в салатах, закусках или приготовить итальянский пасхальный пирог "Паскуалина".
В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены
Вчера, 4 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека погибли и еще двое получили ранения.