Этой ночью враг применил "шахеды" с мыса Чауда и курской области - Евлаш

россияне решили испортить украинцам праздник, применив для своих ударов дроны типа "шахед", которые летели с мыса Чауда и курской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы видим сейчас на Пасху все же враг не смог дать покоя, спокойно провести этот великий христианский праздник. Решил все же испортить его, применив свои удары беспилотными летательными аппаратами типа "шахед". Тактика преимущественно неизменна остается, враг применяет их с временно оккупированной территории с мыса Чауда. На этот раз он использовал их и из курской области - сказал Евлаш.

Он отметил, что россияне время от времени несколько могут менять места пусков.

Может запускать (шахеды - ред.) с Белгородской, а может запускать периодически, например два из Чауды, два из Курска. Они могут менять маршруты внутри страны. Например, встретиться, потом разделиться, потом, например, облететь какой-то город и пытаться заходить на цель. То есть они программируемые, россияне, которые запускают эти дроны, анализируют маршруты и продумывают новые какие-то участки, где они еще не запускали, или анализируют предыдущую какую-то информацию для того, чтобы применять эти дроны в дальнейшем - добавил Евлаш.

Также спикер, отвечая на вопрос, имеет ли Украина средства для того, чтобы достать до мыса Чауда в Крыму, сказал, что "это секретная информация".

Напомним

Сегодня ночью в результате боевых действий было уничтожено 23 ударных беспилотникаи в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.